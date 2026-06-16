Hanke kokoaa kansalaisten näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta
Sitra ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa kartoitetaan kansalaisten näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta.
Hankkeessa hyödynnetään kolmea kansalaisosallistumisen menetelmää:
- kansalaisdialogit toukokuusta alkaen
- keskustelu digitaalisella Voxit-alustalla elokuussa
- puntaroiva kansalaiskokous marraskuusta alkaen.
Kansalaisten laaja osallistuminen antaa näkökulmia yhteiskunnallisten kysymysten ratkomisen tueksi. Tavoitteena on vahvistaa päätöksenteon tietopohjaa ja legitimiteettiä.
Kansalaisten näkemykset kootaan yhteen ja julkaistaan alkuvuodesta 2027. Prosessin vaikutusten kokonaisarvioinnin tekee Turun yliopisto syyskuuhun 2027 mennessä.
Työperäisen maahanmuuton tulevaisuus -hankkeen tukena toimii asiantuntijaryhmä. Hankkeen tuloksia jaetaan jo sen aikana eri asiantuntijaorganisaatioille. Marraskuussa 2026 järjestetään Sitran Kuutio-prosessi, joka kokoaa laajasti yhteen alan asiantuntijoita ja päättäjiä luomaan yhteistä tilannekuvaa ja kehittämään ratkaisuehdotuksia.
Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Anna Bruun, p. 0295 048 254