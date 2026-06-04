Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaisten sijoitusten seurannasta ja lupamenettelyistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.7.2026.

Hallitus sopi ohjelmassaan yritysostolain uudistamisesta. Uudistuksessa kansallisen turvallisuuden, huoltovarmuuden ja laaja-alaisen vaikuttamisen riskit huomioidaan nykyistä tehokkaammin.

”Lakiluonnoksen tavoitteena on vastata muuttuneen toiminta- ja turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Tarkoituksena on mahdollistaa ulkomaisen omistuksen riskeihin puuttuminen tarpeen vaatiessa entistä tehokkaammin ja myös selkeyttää olemassa olevaa sääntelyä”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Ehdotettuun lakiin sisältyisivät säännökset muun muassa seurannan kohteista, kaksivaiheisesta lupamenettelystä, viranomaistehtävistä, seuraamuksista lain velvoitteiden laiminlyönnistä ja lain kiertämisestä. Lain soveltamisalan laajentuessa myös uutta liiketoimintaa luovat sijoitukset tulisivat rajatusti ja kohdennetusti seurannan piiriin laissa määritellyillä toimialoilla ja toiminnoissa.

Huoltovarmuuskeskus olisi jatkossa toimivaltainen viranomainen myöntämään luvan lain mukaisen lupamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa. TEM toimisi lupamenettelyn toisen vaiheen viranomaisena.

Esityksessä toteutetaan myös EU:n uuden ulkomaisten sijoitusten seuranta-asetuksen edellyttämät täydennykset kansalliseen lainsäädäntöön.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2027.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Linda Rönnqvist, TEM, p. 029 504 7174

johtava asiantuntija Lasse Puroma, TEM, p. 029 504 7085