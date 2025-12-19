Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 18 december 2025 godkänt en redogörelse enligt klimatlagen (423/2022) om en långsiktig klimatplan, som utgör en kartläggning av de möjliga utvecklingsförlopp i samhället och i teknologin som påverkar utsläppen av växthusgaser och upptagen i sänkorna, och skapar en grund för beredningen av den framtida klimat- och energipolitiken och dess val.

Den långsiktiga klimatplanen, som beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet, innehåller scenarier för utvecklingen av de sammanlagda utsläppen och upptagen av växthusgaser från ansvarsfördelningssektorn, utsläppshandelssektorn och markanvändningssektorn som omfattar de följande 30 åren. Därutöver presenteras i planen de centrala alternativa tillvägagångssätten inom varje bransch, baserade på målen för minskning av växthusgasutsläppen och ökning av upptaget i sänkor, samt en uppskattning av den förväntade långsiktiga utvecklingen av metoderna för att minska växthusgasutsläppen och öka sänkan.

Beslutsmaterial framlagt till påseende

Statsrådets beslut om den långsiktiga klimatplanen är framlagt till påseende mellan den 18 december 2025 och den 24 januari 2026:

Långsiktig klimatplan: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=5404

Enligt 62 a § i förvaltningslagen (434/2003) anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att detta meddelande publicerats på myndighetens webbplats. Meddelandet har publicerats den 18 december 2025.

Sökande av ändring

Detta beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som framgår av bifogad besvärsanvisning. Enligt klimatlagen har följande besvärsrätt i fråga om statsrådets beslut som gäller en klimatpolitisk plan:

den, vars rätt, skyldighet eller intresse på ett särskilt sätt kan beröras av klimatförändringarnas effekter, effekterna av begränsningen av klimatförändringarna eller anpassningen till klimatförändringarna en registrerad förening som bedriver riksomfattande verksamhet och som enligt sina stadgar företräder i 1 punkten avsedda personers intressen eller, om klimatförändringarnas effekter, effekterna av begränsningen av klimatförändringarna eller anpassningen till klimatförändringarna på ett särskilt sätt kan gälla ett visst område i landet eller en del av ett område i landet, en motsvarande lokal eller regional förening en registrerad förening eller stiftelse som är riksomfattande och vars syfte är att främja naturvård, hälsoskydd eller miljöskydd ett landskapsförbund, om klimatförändringarnas effekter, effekterna av begränsningen av klimatförändringarna eller anpassningen till klimatförändringarna på ett särskilt sätt kan gälla landskapets område en riksomfattande statlig myndighet, vars ansvarsområde har koppling till allmänna intressen som klimatförändringarnas effekter, effekterna av begränsningen av klimatförändringarna eller anpassningen till klimatförändringarna på ett särskilt sätt berör, samt andra statliga myndigheter, vars ansvarsområde och verksamhetsområde har koppling till allmänna intressen som klimatförändringarnas effekter, effekterna av begränsningen av klimatförändringarna eller anpassningen till klimatförändringarna på ett särskilt sätt berör sametinget skoltarnas byastämma.

En i 1–2 och 4–5 punkten avsedd ändringssökande ska i sina besvär redogöra för det särskilda sätt som utgör grund för besvärsrätten. Om det särskilda sätt som utgör grund för besvärsrätten inte har angetts i samband med besvären, kan förvaltningsdomstolen lämna besvären utan prövning utan att ge ändringssökanden möjlighet att komplettera besvären.

Besvär ska anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av detta beslut. Besvärstiden pågår till den 24 januari 2026.

Bakgrund

Enligt 7 § i klimatlagen ingår en långsiktig klimatplan i planeringssystemet för klimatpolitiken och enligt 9 § ska statsrådet minst vart tionde år anta en långsiktig klimatplan. Enligt övergångsbestämmelserna i 23 § ska en första långsiktig klimatplan antas senast 2025.

Riksdagen tar ställning till den långsiktiga klimatplanen.

Mer information:

Petteri Kuuva

industriråd

[email protected]

tfn 0295 064 819

Bilaga 1: Statsrådets beslut och den långsiktiga klimatplanen:

Bilaga 2: Besvärsanvisning

