Säteilyturvakeskus (STUK) antoi 4.8.2026 työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) myönteisen lausunnon Posiva Oy:n Eurajoella sijaitsevan käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksesta.

STUK toteaa lausunnossaan ja tekemässään turvallisuusarviossa, että ydinenergialain mukaiset edellytykset Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttöluvan myöntämiselle täyttyvät. STUK:n mukaan ei ole estettä myöntää laitokselle käyttölupaa Posivan lupahakemuksen mukaisesti vuoden 2070 loppuun asti.

STUK:n myönteinen lausunto loppusijoituslaitoksen käyttöluvasta ja lausuntoon liitetty turvallisuusarvio ovat edellytys käyttöluvan myöntämiselle, ja mahdollistavat Posivan toimittaman käyttölupahakemuksen käsittelyn valtioneuvostossa. TEM:n arvion mukaan päätösesitys käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä.

TEM on jo tehnyt päätökset, joilla Posiva on liittynyt osaksi Valtion ydinjätehuoltorahastoon nojautuvaa ydinjätehuollon kustannusten varautumisjärjestelmää. TEM on myös ilmoittanut loppusijoitushankkeen komissiolle Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti, ja komissio on antanut asiasta lausuntonsa.

STUK valvoo laitoksen käytön aloittamisen valmistelujen etenemistä

STUK valvoo ydinenergialain nojalla Posivan toimintaa laitoksen käyttöönoton viimeistelyn ja käytön aikana ja voi tarvittaessa edellyttää tehtäväksi korjaavia ja turvallisuutta parantavia toimia.

Ennen käytön aloittamista STUK tekee ydinenergialain 20 §:n mukaisen tarkastuksen, jotta turvallisen käytön kaikki edellytykset täyttyvät. Valtioneuvoston mahdollisesta käyttölupapäätöksestä huolimatta Posiva ei saa aloittaa laitoksen käyttöä ennen edellä mainittua STUK:n tarkastusta.

STUK esittää käyttöluvalle ehtoja. Ehdot liittyvät muun muassa määräaikaisen turvallisuusarvioinnin aikaistamiseen, pitkäaikaisturvallisuuden turvallisuusperustelun päivittämiseen sekä eräiden loppusijoitusratkaisua koskevien suunnitelmien täydentämiseen. TEM huomioi esitetyt lupaehdot lupapäätöksen valmistelussa.

Posiva jätti 30.12.2021 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen käyttölupahakemuksen Eurajoen Olkiluotoon rakennetusta käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksesta. Hakemuksen mukaan laitokseen loppusijoitettaisiin Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytettyä ydinpolttoainetta.

Hakemuksesta järjestettiin kuuleminen vuonna 2022, jolloin eri organisaatioille, viranomaisille ja kansalaisille varattiin mahdollisuus ydinenergialain mukaisesti antaa hakemuksesta lausuntoja ja mielipiteitä.

Posiva on valmistautunut käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen yli 40 vuoden ajan. Sen kapselointilaitos sijaitsee maan pinnalla ja loppusijoituslaitoksen loppusijoitustilat noin 430 metrin syvyydessä peruskalliossa.

Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisesta, käytöstä ja näiden rahoituksesta vastuun kantavat Posiva ja sen omistajayritykset. Suomessa ydinenergian käyttäjillä on velvollisuus huolehtia täysimääräisesti ydinjätehuollosta ja sen kustannuksista. Taloudelliseen varautumiseen liittyen yhtiöiltä on kerätty varoja Valtion ydinjätehuoltorahastoon vuodesta 1988 lähtien.

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518

erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, p. 0295 048 274

teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054¨(lomalla 5.8-16.8.)

