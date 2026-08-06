Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa yhteensä 2,7 miljardin euron määrärahaa hallinnonalalleen vuodelle 2027. Summa on 867 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2026 varsinaisessa talousarviossa.

Pääluokan määrärahoista hallinnon osuus on 27 %, uudistumisen ja vähähiilisyyden 46 %, työllisyyden ja yrittäjyyden 18 %, yritysten erityisrahoituksen 3 % sekä kotoutumisen ja kansainvälisen osaamisen osuus 6 %.

Hallitusohjelman mukaisia tuottavuusohjelman toimenpiteitä sekä muita toimintamenosäästöjä on kohdennettu hallinnonalalle yhteensä 57,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 talousarvioon verrattuna toimintamenosäästöt kasvavat 20,7 miljoonaa euroa.

Hallinto

Hallinnon määrärahoiksi ehdotetaan 723 miljoonaa euroa, mikä on 39 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2026 varsinaisessa talousarviossa.

Geologian tutkimuskeskukselle ehdotetaan lisäystä 3 miljoonaa euroa kansallisen etsintäohjelman käynnistämiseen kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukaisesti.

Yritysten digitalous -hankkeelle ehdotetaan noin 3,7 miljoonaa euroa. Määrärahalla toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta kohti reaaliaikatalouden siirtymää.

Huoltovarmuuskeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan 5,3 miljoonan euron lisäystä keskuksen toimintojen edellyttämän rahoituksen turvaamiseksi koko vuodelle.

VTT:n valtionavustukseen ehdotetaan myönnettäväksi 1,85 miljoonaa euroa lisäystä NATO DIANA -kiihdyttämöohjelmaan, teollisen biotekniikan IBISBA-ERIC -osaamiskeskuksen toimintaan ja biomateriaalien IPCEI-kokonaisuuden valmisteluun ja koordinointiin.

Uudistuminen ja vähähiilisyys

Uudistumisen ja vähähiilisyyden määrärahoiksi ehdotetaan 1,23 miljardia euroa, missä on vähennystä 464 miljoonaa euroa vuoden 2026 varsinaiseen talousarvioon nähden.

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemisen valtuudeksi ehdotetaan 799 miljoonaa euroa, joka sisältää T&K-rahoituksen valtuuden lisäyksen noin 175 miljoonalla eurolla vuoteen 2026 verrattuna. Valtuus sisältää Business Finlandin myöntämien t&k-valtuuksien korotuksen alentamisen 5 miljoonalla eurolla t&k-rahoituslakiin tehtävien päivitysten myötä. Business Finlandin valtuudesta ehdotetaan kohdennettavan 38 miljoonaa euroa innovaatiotoimintaan.

Energiatuen valtuuteen ehdotetaan 50 miljoonan euron lisäystä suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin.

Laivanrakennuksen innovaatiotuen valtuuteen ehdotetaan 13,1 miljoonaa euroa uuden alushankkeen osarahoitukseen.

Uusiutuvan energian tuotantotukea ehdotetaan vähennettävän 63 miljoonalla eurolla tuulivoiman tukijärjestelmän piiristä poistuvasta kapasiteetista johtuen.

Julkisen latausinfrastruktuuriin ja kaasutankkausverkon tukemiseen ehdotetaan 10 miljoonan euron valtuutta. Tuella edistetään riittävän kattavan sähkökäyttöisen raskaan liikenteen ajoneuvojen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin syntymistä.

EU-hankkeiden kansallisesta vastinrahoituksesta tutkimus- ja kehittämistoimintaan ehdotetaan vähennettävän 10 miljoonaa euroa osana EU-rahoituksen huomioimista osittain valtion t&k-toiminnan panostuksia.

Työllisyys ja yrittäjyys

Työllisyyden ja yrittäjyyden määrärahoiksi ehdotetaan 495 miljoonaa euroa, mikä on 185 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2026 varsinaisessa talousarviossa. Alenema johtuu EU-rakennerahastoa (EAKR) koskevan määrärahamomentin pienentymisestä 146,9 miljoonalla eurolla ja kuluvan vuoden määräaikaisen nuorten työllistämistuen (30 miljoonaa euroa) loppumisesta.

Työllisyyspalveluihin kohdennettava määräraha budjetoidaan valtiovarainministeriön kuntien peruspalveluihin osoitettavan valtionosuusmomentin kautta.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien valtuudeksi ehdotetaan 345 miljoonaa euroa.

Yritysten erityisrahoitus

Yritysten erityisrahoituksen määrärahoiksi ehdotetaan 67 miljoonaa euroa, mikä on 72 miljoonaa euroa vähemmän vuoden 2026 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Kotimaisen energiakapasiteetin turvaamiseen ehdotetaan 8 miljoonan euron määrärahaa, jolla varmistetaan riittävä energian saatavuus ja toimintavarmuus myös talvella. Tuella mahdollistetaan muun muassa biokaasukäyttöisten kaasuturbiinien rakentaminen ja bioenergiaa käyttävien CHP-laitosten käytön jatkuminen pidempään.

Ukrainaan myönnetyistä vientitakuista Finnvera Oyj:lle syntyviin luottotappiokorvauksiin ehdotetaan myönnettävän 0,2 miljoonaa euroa.

Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen

Kotoutumisen ja kansainvälisen osaamisen määrärahoiksi ehdotetaan 167 miljoonaa euroa, mikä on 185 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2026 varsinaisessa talousarviossa. Vähennys aiheutuu valtion korvausten pienentymisestä kotoutumisen edistämiseen.

Määrärahatarvetta laskee merkittävästi kotikunnan saaneiden tilapäistä suojelua saavien henkilöiden suojelun päättyminen sekä muiden korvausten piiriin kuuluvien henkilöiden määrän lasku.

Talousarvioehdotuksen käsittely jatkuu syyskuussa

Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessä 1.–2. syyskuuta. Tämän jälkeen valtiovarainministeriö viimeistelee hallituksen talousarvioesityksen, joka annetaan eduskunnalle 21. syyskuuta. Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuussa.

Lisätietoja:

johtaja Jukka Nummikoski, TEM, puh. 029 5047333, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

