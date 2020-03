Alkutuotannon kriittiset alat tarvitsevat 1500 työntekijää Suomeen pikaisesti

Suomessa on päätetty rajoittaa rajaliikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Poikkeustilanteesta johtuen moni maa- ja puutarhatilan yritys on jäänyt vaille tarvitsemaansa ulkomaista kausityövoimaa.

Maatalous- ja puutarhatuotanto sekä tuotantoeläinten hoito ovat tällä hetkellä kaikista kriittisimpiä kausityövoimaa tarvitsevia aloja. Työ- ja elinkeinoministeriön 25.3. asettama ministeriöiden yhteinen virkamiestyöryhmä on kartoittanut välttämättömien alojen työntekijöiden maahantuloa koronaviruksen aikaisessa poikkeustilanteessa.



Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus ovat määritelleet työryhmän toimeksiannosta MMM:n hallinnonalalta huoltovarmuuden kannalta kaikkein kriittisimmät tuotannonalat ja tuotantovaiheet, jotka tarvitsevat kausityövoimaa heti kasvukauden alkaessa. Samalla on myös määritelty ulkomaisen työvoiman määrä, jonka voitaisiin sallia matkustaa Suomeen, jotta välttämättömät alkutuotannon kevättyöt saataisiin tehtyä.



Arvioiden pohjana käytettiin tuottajajärjestöjen hiljattain tekemää kyselyä kausityövoiman tarpeesta, aiempien vuosien tilastoja ja eri tahojen asiantuntijoiden näkemyksiä huoltovarmuuden kannalta tärkeistä toiminnoista.



Kaikkein kriittisimmiksi ja kiireellisemmiksi havaittiin joukko maatalous- ja puutarhatuotannon kasvukauden alkuun sekä tuotantoeläinten hoitoon liittyviä töitä, joille on oltava tiedossa ammattitaitoisia tekijöitä lähipäivien aikana. Alkutuotannon ylläpito on maamme huoltovarmuuden kannalta erityisen tärkeää, koska koronakriisin edetessä ei maatalous- ja puutarhatuotteiden tuonnin jatkuvuudesta voida olla varmoja.

Koska erityisesti puutarhatuotannossa on viime vuosina käytetty pääosin ulkomaista kausityövoimaa, on nykyinen tilanne aiheuttanut paljon epävarmuutta tiloilla.

Huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi arvioitiin seuraavat tuotannonalat ja työvaiheet:

Kotieläintuotanto: eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun kannalta välttämättömät tehtävät

Peltokasvituotanto: välttämättömät kevättyöt

Avomaan vihannestuotanto: varhaisvaiheen työt kuten istutustyöt erityisesti varastovihanneksilla

Taimistotuotanto: ravintokasvien ja kasvustojen uusimisaineistojen taimituotanto

Marjaviljelmien perustamistyöt: osa istutustöistä ja varhaisvaiheen hoitotöistä

Ammattikalastus: kalastustyöntekijät troolareilla

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus arvioivat, että ulkomaisten työntekijöiden kriittinen määrä kevättöiden osalta on 1500 henkilöä. Määrä on noin kolmannes normaalisti kevään aikana kausityöhön tulevien määrästä. Edelleen tarvitaan myös kotimaista työvoimaa, jotta kaikki kevättyöt saataisiin tehtyä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kiittää työryhmää nopeasta toiminnasta ja pitää tärkeänä, että nyt välttämättömäksi arvioitu kausityöntekijämäärä saataisiin Suomeen pikaisesti.

– Tässä on tehty yhdessä poikkihallinnollisesti töitä sen eteen, että huoltovarmuuden kannalta kriittiset työntekijät pääsisivät maahan. Sen rinnalla etsimme keinoja työllistää jo maassa olevia kausityöläisiä. Teemme kaikkemme, että alkutuotanto voi jatkua häiriöttä.



TEM:n asettama työryhmä on aloittanut eri toimien tarkastelun kiireellisyysjärjestyksessä. Se on tarkastellut eri aloilla käytettävän koti- ja ulkomaisen työvoiman määrää, työn ajoittumista vuoden mittaan sekä työssä vaadittavaa ammattitaitoa. Virkamiestyöryhmän tehtävänä on tuottaa yhteinen näkemys siitä, mikä on huoltovarmuuden ja rajatusti työmarkkinoiden toiminnan kannalta välttämätöntä työmatka- ja muuta liikennettä poikkeustilan aikana.

Seuraavaksi työryhmä arvioi muiden alojen kriittisiä työtehtäviä, ja miten näiden työvoimatarpeeseen vastataan. Myös alkutuotannon tarpeita pidemmällä aikavälillä tarkastellaan. Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa sovellettavien käytäntöjen valmistelutyötä yhdessä alan toimijoiden kanssa.



Tarkempia ohjeita kausityövoiman hankintaan ja rajanylitykseen liittyvistä käytännöistä tulee lähipäivien aikana maa- ja metsätalousministeriöltä, Huoltovarmuuskeskukselta ja rajaviranomaisilta.



Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, 0295 16 2193, [email protected]