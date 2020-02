Leo Suomaa sovittelijaksi 1.3. lähtien

Valtioneuvosto nimitti 13.2.2020 diplomi-insinööri Leo Suomaan sovittelijaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.3.2020 lähtien. Valtioneuvosto määrää valtakunnansovittelijan esityksestä tarpeellisen määrän sovittelijoita.

Valtakunnansovittelijan lisäksi sivutoimisia sovittelijoita on ennen Suomaan nimitystä ollut kolme: Jukka Ahtela, Janne Metsämäki ja Jukka-Pekka Tyni, joka hoitaa Ahvenanmaan työriitoja.

Sovittelussa on parhaillaan useita valtakunnansovittelijaa työllistäviä työriitoja. Lisäksi lähiaikoina on päättymässä lisää merkittäviä työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovittelun mahdollisuus on olemassa. Tämän vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö piti perusteltuna valtakunnansovittelijan esityksen mukaisesti sivutoimisten sovittelijoiden lisäämistä yhdellä henkilöllä.

Lisätiedot:

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, TEM, p. 029 504 7988

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala, p. 029 506 2525