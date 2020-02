Ministeri Lintilä Dubaihin vahvistamaan taloussuhteita ja vientiä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee Dubaissa 10.–12.2.2020. Vierailun tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Arabiemiirikuntien välisiä taloussuhteita, edistää suomalaisyritysten vientiä ja pohjustaa Suomen osallistumista Dubai Expo 2020 -maailmannäyttelyyn myöhemmin tänä vuonna.

Ministeri Lintilä tapaa talousministeri Sultan bin Saeed Al Mansoorin ja kansainvälisen yhteistyön ministerin Reem Al Hashimin. Lisäksi hän osallistuu Dubai Expo 2020 -maailmannäyttelyn Suomen paviljongin harjakaisiin ja avaa Business Finlandin ja Finnish Business Councilin yhteisen Finnspace-tilan.

Ministerit keskustelevat innovaatioyhteistyöstä ja Dubai Exposta

Tapaamisessa talousministeri Al Mansoorin kanssa aiheina ovat maiden väliset suhteet, suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuudet, Dubain maailmannäyttely sekä yhteistyö innovaatioissa, kuten puhtaissa teknologioissa ja kiertotaloudessa. Kansainvälisen yhteistyön ministeri Al Hashimin kanssa ministeri Lintilä keskustelee erityisesti Dubain maailmannäyttelystä ja suomalaisesta koulutuksesta ja terveysteknologiasta.

– Maidemme suhteet ovat tiivistyneet viime vuosina. Arabiemiirikunnat tarjoaa suomalaisyrityksille liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi digitalisaatiossa eri sektoreilla, bio- ja kiertotaloudessa, terveys- ja hyvinvointipalveluissa, koulutuksessa ja matkailualalla, sanoo ministeri Lintilä.

Suomalaisyritykset esittelevät osaamistaan maailmannäyttelyssä

Dubai Expo 2020 -maailmannäyttely järjestetään 20.10.2020–10.4.2021. Maailmannäyttelyyn on ilmoittautunut yli sata suomalaista yritystä ja yhteisöä. Paikalle odotetaan puolen vuoden aikana noin 25 miljoonaa vierailua.

Suomi osallistuu maailmannäyttelyyn LUMI-nimisellä paviljongilla, joka yhdistää talvimaiseman ja arabiteltan. Paviljonki on saavuttanut harjakorkeutensa, ja ministeri Lintilä vierailee harjakaistilaisuudessa. Paviljongin teemana on ”Sharing future happiness”, ja se esittelee kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja innovaatioita. Paviljongin suunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit (Suomi) ja rakentamisesta Expomobilia (Sveitsi).

– Tämä vuosi on erittäin merkittävä suomalaiselle liiketoiminnalle Arabiemiirikunnissa, joka on Suomen tärkeimpiä vientimaita alueella. Maailmannäyttely on hieno mahdollisuus pitää suomalaisten yritysten osaamista esillä puolen vuoden ajan ja edistää yritysten kansainvälistymistä ja vientiä, sanoo ministeri Lintilä.

Ministerin ohjelmaan kuuluu myös yritystapaamisia. Yritykset ovat KONE, Konecranes, Outotec, Nokia, Wärtsilä, Metso, FinNuclear ja Education Finland.

Arabiemiirikunnat oli vuonna 2018 Suomen suurin vientimaa Lähi-idässä. Eniten Suomesta vietiin koneita, laitteita, paperimassaa, paperia ja pahvia sekä niistä valmistettuja tuotteita.

