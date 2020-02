Työryhmä valmistelemaan seutukaupunkiohjelman toimeenpanoa

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 5.2.2020 valmisteluryhmän ja sille sihteeristön valmistelemaan seutukaupunkiohjelman toimeenpanoa.

Valmisteluryhmän toimikausi on 5.2.2020–30.6.2020 ja sen puheenjohtajana toimii KHT-tilintarkastaja Olavi Ala-Nissilä. Ryhmän tehtävänä on laatia seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma vuosille 2020–2022 vuonna 2018 julkaistun seutukaupunkiohjelman pohjalta. Ohjelmaan on koottu toimenpiteitä eri sektoreilta. Ohjelma rakentuu kolmesta eri elementistä, joita ovat omaehtoinen kehittäminen, sopimuksellisuus-kumppanuus ja verkostokehittäminen. Ohjelma tarjoaa välineitä rakentaa tiiviimpää, verkostomaisempaa ja teemapohjaisempaa yhteistyötä valtion, maakuntien ja seutujen välillä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti Suomen menestystä rakennetaan alueiden ja kaupunkien vahvuuksien ja erityispiirteiden ympärille eri toimijoiden yhteistyöllä. Aluekehitystä tehdään alueiden vahvuuksien pohjalta. Tavoitteena on elinvoiman lisääminen, poikkihallinnolliseen toimintaan kannustaminen ja alueellisten voimavarojen kokoaminen yhdessä määriteltyjen tavoitteiden edistämiseksi. Seutukaupunkien osalta on tärkeä tunnistaa usein yksittäisten päätösten ratkaiseva merkitys koko seutukaupungin elinvoimalle. Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään ja otetaan huomioon päätösten yhteiskunnalliset vaikutukset kattavasti muun muassa alueen ja sen veturiyritysten kannalta.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 040 658 3510

johtava asiantuntija Katja Palonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7071

Seutukaupunkiohjelman toimeenpanon valmisteluryhmä

KHT-tilintarkastaja Olavi Ala-Nissilä, puheenjohtaja

Kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri, Riihimäen kaupunki

Rehtori Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Valmisteluryhmän sihteeristö

Johtava asiantuntija Katja Palonen, työ- ja elinkeinoministeriö, puheenjohtaja

Asiantuntija Auli Sihvola, työ- ja elinkeinoministeriö

Erityisasiantuntija Mika Ristimäki, ympäristöministeriö

Neuvotteleva virkamies Leena Sirkjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö

Opetusneuvos Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija Antti Kuopila, sosiaali- ja terveysministeriö

Finanssineuvos Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö

Poliisitarkastaja Seppo Sivula, sisäministeriö

Projektikoordinaattori Essi Ratia, Suomen Kuntaliitto

Kaupunginjohtaja Kristina Stenman, Pietarsaaren kaupunki

Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala, seutukaupunkiverkosto