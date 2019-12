Valtiosihteeri Partanen Team Finland -vierailulle Saksaan

Valtiosihteeri Jari Partanen tekee Team Finland –vierailun Saksaan 9.-10.12. Matkan tavoitteena on tiivistää suomalaisten ja saksalaisten yritysten yhteistyötä erityisesti meriteollisuudessa sekä edistää suomalaisten yritysten vientiä Saksaan ja saksalaisten yritysten investointeja Suomeen.

Matkan tarkoituksena on esitellä suomalaista osaamista ja edistää suomalaisyritysten liiketoiminta- ja innovaatiohankkeita, erityisesti meriteollisuuden älykkäiden ratkaisujen saralla.

Suomella on globaalisti kilpailukykyinen meriteollisuuden ekosysteemi, joka on tunnettu erityisesti älykkäistä ja vihreistä ratkaisuistaan. Vierailu on erinomainen tilaisuus suomalaisille ja saksalaisille yrityksille yhteistyön tiivistämiseen.

Vierailu alkaa Hampurista 9.12. ja jatkuu 10.12. Papenburgissa, Meyer Werftin telakalla. Vierailulla on mukana 14 yrityksen ja organisaation yritysvaltuuskunta, joka edustaa erityisesti meriteollisuutta, tutkimusta sekä digitalisaatiota. Alivaltiosihteeri Petri Peltonen osallistuu vierailuun.

Team Finland -vierailulle osallistuvat yritykset ja organisaatiot: Delta Cygni Labs GmbH, DS Product Service, EL & Site Oy, Gofore Oy, Holmet Oy, JTA Connection Oy, Oy NIT Naval interior Team Ltd, PipeCloud Oy/Sihy Oy, Promeco Group, Rauma Marine Construction, Space Systems Finland, Steerprop Ltd, Turku Science Park Ltd ja Turun yliopisto.

Lisätiedot:

valtiosihteeri Jari Partanen, TEM, puh. 0295 161 054

elinkeinoministerin virkamiesavustaja (kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 050 431 8015