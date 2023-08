Lassi Noposesta elinkeinoministerin erityisavustaja

Elinkeinoministeri Wille Rydman on kutsunut erityisavustajakseen oikeustieteen kandidaatti, Master of Science (management) Lassi Noposen. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden ura ja yritysjohtajana, rahoitusalalla sekä yrittäjänä. Noponen on 2000-luvulla ollut kansainvälisesti tunnettu ympäristöteknologian pioneeri ja asiantuntija.

Lassi Noponen on ympäristöteknologiayhtiö Eagle Filters Group Oyj perustajaosakas sekä pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Tätä ennen oli mm. Proventia Group Oyj:n yksi perustajaosakkaista.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään hän työskenteli Neste Oyj:ssä eri tehtävissä, viimeksi konsernin kontrollerina. Hän on toiminut myös Evli Corporate Finance Oy:n osakkaana sekä Incap Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Noponen on toiminut asiantuntijana monissa puhtaan teknologian aloitteissa ja hänellä on laaja kansainvälinen kokemus kasvurahoitus sekä -yritystoiminnasta.

Noponen aloitti tehtävässään 4.8.2023. Elinkeinoministerin toisena erityisavustajana aloitti 1.8.2023 Teemu Hartikainen. Kahden erityisavustajan tehtävänjako tarkentuu myöhemmin.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Lassi Noponen, p. 050 407 6033