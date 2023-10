Valtioneuvosto teki 12.10.2023 nimityspäätökset Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) pääjohtajasta ja kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajasta, joka toimii myös kuluttaja-asiamiehenä.

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M, eMBA Kirsi Leivo jatkaa KKV:n pääjohtajana 1.11.2023 alkaen ja oikeustieteen kandidaatti Katri Väänänen kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajana 15.10.2023 alkaen. Virat täytetään viideksi vuodeksi.

Kirsi Leivolla pitkä työura KKV:ssa

Leivolla on yli 25 vuoden kokemus johtamisesta. Hän on toiminut KKV:n pääjohtajana vuodesta 2018 lähtien ja tätä ennen muissa esihenkilötehtävissä KKV:ssa ja sen edeltäjässä Kilpailuvirastossa. Myös Leivon aikaisemmat työtehtävät ovat liittyneet erittäin vahvasti kilpailupolitiikkaan ja kilpailuvalvontaan. Lisäksi hänellä on kansainvälistä työkokemusta Euroopan komission oikeudellisesta yksiköstä.

Leivo valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1992. Lisäksi Leivo on suorittanut Master in European Community Law (LL.M) -tutkinnon College of Europessa vuonna 1994 ja Executive Master of Business Administration (eMBA) -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2011.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja yhteistoimintaa edistävällä tavalla. Pääjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 13 henkilöä.

Katri Väänäsellä laaja kokemus kuluttaja-asioista

Kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajana jatkavalla Väänäsellä on vahva osaaminen KKV:n toimialasta ja hallinnosta sekä valvottavasta lainsäädännöstä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus asiantuntija- ja johtajatehtävistä virastossa.

Väänänen tuntee työkokemuksensa perusteella kuluttajavastuualueen vastuutoiminnot, toimintaympäristön ja kehittämistarpeet laajasti ja ajantasaisesti. Väänänen on toiminut ylijohtajan virassa viiden vuoden ajan.

Kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajan tehtävänä on johtaa kuluttaja-asioiden vastuualueen toimintaa ja toimia kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajien asemaa sekä valvoa kuluttajansuojalain ja useiden muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Ylijohtajan virkaa haki viisi henkilöä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tekee työtä kuluttajien aseman ja kilpailun toimivuuden parantamiseksi ja vaikuttaa sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointiin. Viraston toiminnan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa kuluttajille ja kansantaloudelle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on toteuttaa kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa, panna täytäntöön kilpailulakia ja EU:n kilpailusääntöjä sekä turvata kuluttajan taloudellista ja oikeudellista asemaa. Viraston tavoitteena on terveet ja toimivat markkinat, joilla yritykset ja muut toiminnanharjoittajat käyttäytyvät vastuullisesti ja ottavat huomioon myös kuluttajien edut.

