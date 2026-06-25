Valtioneuvosto on valmistellut päivityksen Suomen digitaaliseen kompassiin. Tämä päivitetty digistrategia linjaa digitalisaation ja datatalouden kehityksen suuntaa sekä vahvistaa Suomen kilpailukykyä, turvallisuutta ja hyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suomen digitaalinen kompassi on kansallinen strategia, joka ohjaa digitalisaation kehittämistä koko yhteiskunnassa. Siinä esitetään digitalisaatiokehityksen visio, tavoitteet ja keskeiset kehittämissuunnat, joilla edistetään talouskasvua, tuottavuutta ja sujuvia palveluja.

Digikompassin päivitys vastaa viime vuosien nopeaan teknologiseen kehitykseen ja toimintaympäristön muutoksiin. Erityisesti tekoälyn kehitys, turvallisuusympäristön muutos ja kiristyvä kansainvälinen kilpailu korostavat tarvetta vahvistaa Suomen digitaalista kyvykkyyttä.

”Digitalisaatio ja datatalous ovat ratkaisevia Suomen kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Niiden mahdollisuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti, julkisella sektorilla parempina palveluina ja tuottavuutena sekä yksityisellä sektorilla vahvempana kilpailukykynä ja kasvuna”, sanoo julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Tämä edellyttää vahvaa ja turvallista digitaalista infrastruktuuria sekä korkeaa osaamistasoa arjen digitaidoista aina kansainväliseen huippututkimukseen asti. Päivitetty digikompassi linjaa suunnan, jonka avulla Suomi hyödyntää uusia teknologioita vastuullisesti, vahvistaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta sekä parantaa palvelujen toimivuutta kansalaisten ja yritysten näkökulmasta.

Painopisteinä tekoäly, turvallisuus, hyvinvointi ja yhteentoimivuus

Digikompassin päivitystyö käynnistettiin vuonna 2025. Työ on valmisteltu laajassa yhteistyössä ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.

Päivitetty digikompassi painottaa erityisesti tekoälyn hyödyntämistä, digitaalista turvallisuutta sekä hyvinvoinnin vahvistamista digitaalisessa arjessa. Lisäksi korostuvat yhteistyö ja yhteentoimivuus yli hallinnonalojen ja sektorien.

”Turvallinen ja toimintavarma digitaalinen infrastruktuuri on koko yhteiskunnan perusta. Digikompassin päivityksellä varmistamme, että pystymme turvaamaan kriittiset palvelut kaikissa tilanteissa”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Kehittäminen neljällä osa-alueella

Digikompassi jäsentyy neljään toisiaan täydentävään osa-alueeseen.



Osaamista vahvistetaan kehittämällä kansalaisten digitaalisia perustaitoja ja ymmärrystä datasta, mediasta, tekoälystä ja algoritmeista sekä edistämällä soveltavaa ja huippuosaamista koulutuksen, tutkimuksen ja työelämäyhteistyön kautta.

Infrastruktuurin ja datan osalta tavoitteena on rakentaa turvallinen ja luotettava digitaalinen ympäristö, jossa tietoliikenneyhteydet ja data tukevat palvelujen kehittämistä ja teknologioiden hyödyntämistä.

Yritysten ja kilpailukyvyn kokonaisuudessa edistetään datatalouden etenemistä, dataperustaista arvonluontia ja erityisesti pk-yritysten digitaalista uudistumista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa yrityksissä uuden liiketoiminnan ja kasvun aikaansaamiseksi.

Julkisen hallinnon ja palvelujen osalta kehitetään sujuvia, yhteentoimivia ja turvallisia digitaalisia palveluja sekä lisätään tekoälyn hyödyntämistä hallinnossa.

Osa-alueita yhdistää poikkihallinnollinen johtaminen ja yhteistyö.

Toimeenpano käynnistyy päivityksen jälkeen

Digikompassin toimeenpanoa varten laaditaan erillinen toimeenpanosuunnitelma, jossa määritellään keskeiset toimenpiteet, aikataulut ja vastuut. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Digikompassi tukee myös Euroopan unionin digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja:

Ministeri Anna-Kaisa Ikosen erityisavustaja Minna Kurki, puh. 050 437 2718, minna.kurki(at)gov.fi

ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 117, jarkko.levasma(at)gov.fi

Ministeri Lulu Ranteen erityisavustaja Kasperi Lähteenmäki, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 0295 342 039, kasperi.lahteenmaki(at)gov.fi

Osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 0295 342 166, laura.eiro(at)gov.fi

Johtaja Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330 008, jonna.korhonen(at)gov.fi

Erityisasiantuntija Tiina Hanhike, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 049 064 tiina.hanhike(at)gov.fi

Johtaja Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 0295 163 308, markku.heinasenaho(at)gov.fi