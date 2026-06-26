EU-maiden ministerit ovat koolla työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokouksessa Luxemburgissa 29. kesäkuuta. Suomea edustaa valtiosihteeri Laura Rissanen.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisten suositusten työllisyys- ja sosiaalipoliittiset osat. Eurooppalaista ohjausjaksoa koskevista muista asioista kuullaan muun muassa komission esitys kevätpaketista, joka julkaistiin 3. kesäkuuta.

Neuvostossa käydään lisäksi kolme politiikkakeskustelua. Ensimmäinen koskee komission ensimmäistä köyhyydenvastaista strategiaa, jonka komissio julkaisi toukokuussa.

Toinen keskustelu käsittelee oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta sosiaaliturvan koordinaatiosääntöjen näkökulmasta. Suomen tavoitteena on globaalisti vahva ja toimintakykyinen Euroopan unioni, joka edistää jäsenvaltioiden ja kansalaistensa turvallisuutta, hyvinvointia ja taloudellisia etuja.

Kolmannen politiikkakeskustelun aiheena on kohtuuhintainen asuminen Euroopan alueella erityisesti keskituloisten ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä kahdet päätelmät. Niistä ensimmäinen koskee tyttöihin kohdistuvan verkkoväkivallan estämistä ja torjumista. Päätelmät perustuvat Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) laatimaan raporttiin. Toiset päätelmät koskevat asumista ja väestörakenteen muutoksia. Suomi voi hyväksyä molemmat päätelmät.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Juuli Hakulinen, STM p. 029 516 3283

Johtava asiantuntija Riikka-Maria Turkia, TEM, p. 029 504 7135

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