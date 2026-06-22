Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät lausuntoja Kiertotalouden strategisen ohjelman väliarvioinnista. Lausuntoja pyydetään erityisesti keinoista, joilla ohjelman vaikuttavuutta voidaan vahvistaa suhteessa luonnonvarojen käyttöä koskeviin tavoitteisiin. Lausuntoaika päättyy 31.8.2026.

Kiertotalouden strategisen ohjelman väliarviointi toteutettiin lokakuun 2025 ja maaliskuun 2026 välisenä aikana. Arvioinnin toteuttivat Sweco ja 4Front. Väliarviointi kokoaa tietoa ohjelman etenemisestä ja tukee ohjelman jatkotoimien suunnittelua.

Arvioinnin mukaan Kiertotalouden strateginen ohjelma on ollut ja on edelleen keskeinen väline Suomen siirtymässä kohti hiilineutraalia ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. Ohjelman strateginen merkitys arvioidaan suureksi, mutta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkossa vahvempaa ohjausta, vaikuttavampia keinoja ja pitkäjänteisen poliittisen sitoutumisen varmistamista.

Lausuntokierroksella pyydetään näkemyksiä muun muassa siitä, mitkä ohjauskeinot olisivat vaikuttavimpia ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, miten Kiertotalouden green dealin yhteistyötä ja toimintamalleja tulisi kehittää, millaisia rahoitusmalleja kiertotalousinvestointien vauhdittamiseksi tarvitaan sekä miten julkisia hankintoja voitaisiin hyödyntää vahvemmin kiertotalousmarkkinoiden luomisessa.

Arvioinnin mukaan ohjelma on ollut hyödyllinen erityisesti yhteistyön, osaamisen ja informaatio-ohjauksen vahvistamisessa, mutta sen vaikutukset määrällisiin tavoitteisiin ja investointeihin ovat jääneet rajallisiksi. Arvioinnissa tunnistetaan tarve vahvistaa muun muassa strategista ohjausta, taloudellista ohjausta, rahoituspolkuja, sääntelyä ja lupamenettelyjä, julkisia hankintoja, green deal -toimintamallia sekä ohjelman seurantaa.

Euroopan komissio on vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson paketissaan suositellut, että Suomi vauhdittaa teollisuuden ja liikenteen hiilestä irtautumista, vihreitä teknologioita ja kiertotalouden ratkaisuja sekä vahvistaa maan ja metsävarojen kestävää käyttöä.

Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelussa.

Lisätietoja:

Taina Nikula

ympäristöneuvos

ympäristöministeriö

[email protected]

p. 0295 250 202

Heikki Sorasahi

ympäristöministeriö

[email protected]

p. 0295 250 080

Sari Tasa

erityisasiantuntija

työ- ja elinkeinoministeriö

[email protected]

p. 0295 048 242