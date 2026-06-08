Kiertotalouden green deal laajenee neljällä uudella sitoumuksella. Peabin, Senaatin, Päijät-Hämeen liiton ja Riihimäen kaupungin sitoumukset edistävät muun muassa rakennusosien uudelleenkäyttöä, kierrätysmateriaalien käyttöä, kasvipohjaisia innovaatioita ja kiertotalouspalveluja.

”Uudet sitoumukset näyttävät, että tarvitsemme pitkän tähtäimen visioita muutoksen tekemiseksi. Kiertotalouden tekijöiltä ei puutu rohkeutta, jota nyt Suomessa kaivataan. Kiertotalous on ennen kaikkea käytännön tekoja: rakennusosien uudelleenkäyttöä, kierrätysmateriaalien hyödyntämistä, uusia innovaatioita ja palveluja. Juuri tällaisilla ratkaisuilla rakennamme resurssiviisaampaa Suomea”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo.

Kiertotalouden green deal on yritysten, kuntien, maakuntien, järjestöjen ja valtion yhteinen vapaaehtoisuuteen perustuva strateginen sitoumus. Sitoumuksella pyritään yhteistyössä löytämään ratkaisuja saavuttaa Kiertotalouden strategisessa ohjelmassa (2021) asetetut luonnonvarojen käyttöä koskevat tavoitteet: uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta tulee vähentää sekä resurssien ja materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistaa vuoteen 2035 mennessä.

Mukana on nyt 34 toimijaa ja yritystä erityisesti rakennus- ja muusta teollisuudesta, julkisen sektorin toimijoista Väylävirasto ja Senaatti, toimialajärjestöistä Rakennusteollisuus, MTK ja SLC sekä neljä maakuntaliittoa ja seitsemän kuntaa.

Rakennusten ja materiaalien elinkaarta pidennetään kiertotalouden ratkaisuilla

Peab sitoutuu edistämään kiertotaloutta rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä lisäämään kiertotalousmateriaalien käyttöä ja uudistamaan tuotantoprosesseja. Tavoitteena on ottaa käyttöön vakiotoimintamalli uudelleenkäyttökelpoisten rakennusosien, -tuotteiden ja -materiaalien ilmoittamiseen kaikissa projekteissa. Peab pyrkii myös lisäämään kierrätysasfaltin käyttöä asfaltin valmistuksessa sekä parantamaan asfaltin valmistuksen energiatehokkuutta. Lisäksi yritys pyrkii vähentämään tuotannon sivuvirtana syntyvän kivituhkan varastoon jäävää osuutta tehostamalla sen hyödyntämistä.

Senaatti sitoutuu pidentämään rakennusten ja rakenteiden elinkaarta sekä lisäämään rakennusosien uudelleenkäyttöä ja uusiomateriaalien hyödyntämistä. Tavoitteena on ottaa käyttöön uudelleenkäyttöä tukevat suunnitteluperiaatteet sekä pilotoida ja laajentaa rakennusosien uudelleenkäyttöä useissa hankkeissa. Senaatti pyrkii kasvattamaan uusiomateriaalien ja kierrätysmaamassojen käyttöä. Tavoitteisiin päästään kehittämällä toimintamalleja ja ohjauskeinoja, joilla kiertotalousratkaisut vakiinnutetaan osaksi rakentamisen käytäntöjä.

Lisää kasvipohjaisia innovaatioita ja kiertotalouspalveluja

Päijät-Hämeen liitto sitoutuu kannustamaan, edistämään ja tukemaan alueen toimijoiden, kuten kuntien, kaupunkien sekä elinkeinojen kiertotaloussiirtymää. Tavoitteena on, että 15 alueen toimijaa tekee Kiertotalouden green deal -sitoumuksen vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi liitto edistää ruokajärjestelmän kestävyyssiirtymää tukemalla kasvipohjaisten kiertotalousinnovaatioiden lisäämistä. Liitto myös kasvattaa kiertotalouspalvelujen valtavirtaistamiseen tähtäävien hankkeiden volyymia.

Riihimäen kaupunki sitoutuu edistämään kiertotalouspalvelujen käyttöä, lisäämään tietoisuutta kiertotaloudesta sekä vahvistamaan yritysten kiertotaloutta ja yhteistyötä. Tavoitteena on kasvattaa kiertotalousaiheisten pilottien ja hankkeiden määrä 20:een, lisätä kiertotalouspalvelujen käyttöä merkittävästi sekä aktivoida 1 000 kaupunkilaista osallistumaan tuote- ja palvelukokeiluihin vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi kaupunki pyrkii lisäämään kiertotaloushankkeiden rahoitusta, vahvistamaan kiertotalousaiheiden näkyvyyttä kaupungin kanavissa ja kehittämään alueellista yhteistyötä oppilaitosten, yritysten ja kaupungin välillä.

Kiertotalouden green deal -sitoumuksia tehty 34

Sitoumuksen ovat aiemmin tehneet AFRY, A-Insinöörit, Borealis Polymers Oy, Eco Scandic Oy, Finnfoam Oy, GRK Suomi Oy, Keski-Suomen liitto, Kuopion kaupunki, Metsä Group, Nokian kaupunki, nollaE Oy, Orthex-konserni, Pirkanmaan liitto, Porvoon kaupunki, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Rakennusteollisuus RT ry, Sandvik Finland, Skanska, Suunnittelutoimisto Fyra Oy, Sweco Finland, Tampereen kaupunki, Uudenmaan liitto, Vantaan Energia Oy, Vantaan kaupunki, Väylävirasto, YIT Oyj ja Ylva. Lisäksi konsortiositoumuksella Kiertotalouden green dealiin ovat liittyneet Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf ja Suomen Biokierto ja Biokaasu SBB ry sekä kiinteistömanageri Anyspace Oy ja työhuoneverkosto Mushrooming ry. Lisäksi Rakennusteollisuus RT:n kattositoumukseen on liittynyt 16 jäsenyritystä rakentamisen eri sektoreilta. Kaikkiaan sitoutujia onkin tällä hetkellä 49.

Kiertotalouden green dealia ovat valtion puolesta valmistelleet ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Sitoumuksia on arvioinut Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Teknologiakeskus VTT:n tutkijoista koostunut arviointiryhmä, joka on antanut palautetta sekä parannusehdotuksia sitoutujille.

Green dealiin sitoutujat saavat tukea, tietoa ja sparrausta sekä vuoropuhelusta ministeriöiden kanssa. Lisäksi Kiertotalous-Suomi ja Green Building Council Finland (FIGBC) tukevat toimia, sparraavat ja edistävät yhteistyötä sekä rahoituslähteiden löytämistä.

Lisätietoja:

Heikki Sorasahi

ympäristöministeriö

p. 0295 250 080

[email protected]

Sari Tasa

erityisasiantuntija

työ- ja elinkeinoministeriö

p. 029 504 8242

[email protected]