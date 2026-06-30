Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala on kutsunut erityisavustajakseen oikeustieteen maisteri Ville Laakson. Laakso aloittaa tehtävässään 1.7.2026.

Ville Laakson vastuulla on ympäristöministeriön ilmasto- ja luontoasiat sekä työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston asiat.

Laakso siirtyy ympäristöministeriöön työministeri Matias Marttisen erityisavustajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt kokoomuksen eduskuntaryhmän kansliassa eduskuntaryhmän lakimiehenä. Hän on toiminut myös asiantuntijana Hyvinvointiala HALI ry:ssä ja avustavissa tehtävissä lakiasiaintoimistoissa.

Ministeri Multalan toisena erityisavustajana jatkaa Emma-Stina Vehmanen ja valtiosihteerinä Mika Nykänen.

Lisätietoja:

Ville Laakso

erityisavustaja

[email protected]

p. 0295 047 181