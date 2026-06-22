Valtioneuvoston kanslia on pääministeri Petteri Orpon johdolla asettanut Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesosen kestävän matkailun kehittämisen selvityshenkilöksi Itäisen Suomen ohjelmaan. Asettaminen julkistettiin ohjelman neuvottelukunnan kokouksessa Kouvolassa 22.6. Kestävään kasvuun kohdistuvan selvityksen on tarkoitus valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Itäisen Suomen matkailun toimintaympäristö on muuttunut muuta maata jyrkemmin: itärajan sulkeutuminen, Venäjän ylilentokielto ja kansainvälisen kysynnän hidas palautuminen ovat osuneet alueeseen kovaa. Samaan aikaan Järvi-Suomen luonto, vesistöt, sauna ja hiljaisuus ovat juuri niitä vetovoimatekijöitä, joiden varaan kansainvälistä kysyntää voidaan rakentaa. Alueella on siksi sekä poikkeuksellinen tarve että poikkeuksellinen mahdollisuus uudistaa matkailua.

”Suomen matkailu on kasvava vientiala, jonka kansainvälisessä kysynnässä on merkittävä kasvupotentiaali. Itäisessä Suomessa on tässä kasvussa oma vahva roolinsa, mutta sen toteuttaminen yli vaalikausien edellyttää yhteistä, konkreettista ja toimijoita yhdistävää suuntaa”, sanoo itäisen Suomen ohjelman neuvottelukunnan kokousta Kouvolassa johtanut pääministerin valtiosihteeri Risto Artjoki.

Professori Juho Pesosen selvitystyön painopiste on erityisesti Itä-Suomen kansainvälisen matkailun kehittämisessä. Tavoitteena on yli hallituskausien kantava, vaikuttava ja toimijoita yhdistävä tiekartta Itä-Suomen matkailun parempaan tulevaisuuteen. Selvitystyö on linjassa Suomen kansallisen matkailun strategian (2025–2028) kanssa ja täydentää muita Itäisen Suomen ohjelmassa käynnissä olevia matkailun edistämishankkeita.

Toukokuussa julkistettu ministeriöiden Kansliapäälliköiden Valintojen Suomi -puheenvuoro nostaa talouskasvun edellytykset, alue- ja väestörakenteen muutoksen, turvallisuuden ja kriisinkestävyyden sekä kestävyyssiirtymän seuraavien vaalikausien keskeisiksi valinnoiksi. Laadittavan tiekartan sisältö linkittyy myös kaikkiin näihin teemoihin.

”Itäisen Suomen tiekartta ankkuroidaan kansliapäälliköiden pääviesteihin ja se syventää niitä matkailun näkökulmasta”, sanoo osastopäällikkö Harri Martikainen valtioneuvoston kansliasta.

Lisätietoja: professori Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 184 2698, osastopäällikkö Harri Martikainen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 856