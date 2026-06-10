Työ- ja elinkeinoministeriön uudessa VN Tutkiva -hankkeessa luodaan malli Suomen avaruustoimialan kansainvälisesti kilpailukykyiselle kasvun ja riskienhallinnan ekosysteemille. Tutkimuksen toteuttaa Pellervon taloustutkimuksen johtama konsortio, jossa ovat mukana myös Aalto-yliopisto ja Vaasan yliopisto

Tutkimuksessa arvioidaan myös kansallisen avaruusvakuutusrahaston tai vastaavan instrumentin toteuttamiskelpoisuutta valtion jäännösriskien hallitsemiseksi ja toimialan kasvun vauhdittamiseksi.

Avaruustalouden kasvu ja alan siirtymä yhä vahvemmin yksityiseen toimintaan ovat lisänneet tarvetta ajantasaiselle tiedolle avaruustoiminnan riskeistä ja niiden hallinnasta. Tutkimus tuottaa tietopohjaa sääntelyn kehittämiseksi ja Suomen aseman vahvistamiseksi vastuullisena avaruusvaltiona.

Hankkeen seurantaryhmässä ovat mukana tutkimuskonsortion ja TEM:n lisäksi puolustusministeriö, valtiovarainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Seurantaryhmä aloittaa työnsä 16.6.2026. Hanke jatkuu 31.7.2027 asti.

VN Tutkiva rahoittaa tutkimus- ja selvityshankkeita, jotka tuottavat tietoa valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksenteon tueksi. Toimintaa koordinoi valtioneuvoston kanslia.

Lisätiedot:

seurantaryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Nathalie Dahl, TEM, p. 029 504 7232

