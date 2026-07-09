EU:n epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous sisämarkkinat ja teollisuus -kokoonpanossa järjestetään Dublinissa 9.–10.7.2026. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Sakari Puisto. Irlanti aloitti 1.7. puolivuotiskautensa EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Ministerit käsittelevät kokouksessa ajankohtaisia aiheita EU:n strategisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ensimmäisessä politiikkakeskustelussa 10.7. käsitellään eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusvajetta, ja erityisesti keinoja kanavoida lisää yksityistä eurooppalaista rahoitusta kasvuyrityksiin. Toisessa politiikkakeskustelussa aiheena on teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen erityisesti energiajärjestelmien ja sähköverkkojen kautta.

Suomi korostaa, että sääntelyä tulisi keventää, jotta rahoituksen hinta ja sen saatavuus paranevat, kuitenkin huolehtimalla samalla rahoitusmarkkinoiden vakaudesta. Kasvuyritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen kehittäminen on tärkeää innovaatiotoiminnalle, teknologiselle kehitykselle ja talouskasvulle.

Suomen lähtökohtana energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa on teknologianeutraalius. Osana tätä, Suomi edistää ydinenergian roolia hiilidioksidipäästöttömänä energiamuotona. Kustannustehokkaasti toteutettu, teknologianeutraali ja markkinaehtoinen puhdas energia luo EU:lle myös kilpailuetua.

Suomen näkökulmasta jäsenvaltioiden tulee kehittää sähköntuotantoa ja sähköverkkoja ensisijaisesti markkinaehtoisten investointien avulla. Samalla EU:n energiapolitiikassa on huomioitava huoltovarmuusnäkökohdat ja poikkeukselliset kriisiolosuhteet.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Julia Kerkelä, TEM, p. 0295 047 307