EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukaista strategista asemaa on hakenut Euroopan komissiolta kymmenen Suomessa sijaitsevaa hanketta. Euroopan komissio tekee päätöksen strategisen aseman myöntämisestä kuultuaan sitä jäsenvaltiota, jonka alueella hanke sijaitsee. Valtioneuvosto ei käyttänyt 11.6.2026 sille kuuluvaa vastustamisoikeuttaan hakemuksista.

Komission odotetaan tekevän varsinaisen päätöksen strategisista hankkeista syksyllä 2026.

Komissio käyttää arvioinnissaan ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden antamien lausuntojen pohjalta se tekee päätöksen niistä hankkeista, joiden se katsoo täyttävän asetuksessa säädetyt strategisen aseman tunnustamiskriteerit. Asetuksen tunnustamiskriteereihin kuuluvat esimerkiksi, että hanke on tai tulee olemaan teknisesti toteutettavissa kohtuullisessa ajassa ja hankkeen odotettu tuotantomäärä voidaan arvioida riittävällä varmuudella ja että hanke toteutettaisiin kestävästi.

Aseman voi saada strategisten raaka-aineiden tuotantoon tähtäävä kaivoshanke, raaka-aineiden jalostushanke, kierrätyshanke tai hanke, jossa tuotetaan strategisten raaka-aineiden käyttöä korvaavia materiaaleja.

Strategisen hankkeen asema on keskeinen toimenpide EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksessa, jolla Euroopan unioni pyrkii eurooppalaisen raaka-ainetuotannon vahvistamiseen sekä haitallisten riippuvuuksien vähentämiseen.

Strategisen aseman saaneet hankkeet saavat eräitä etuja, jotka liittyvät kansallisesti muun muassa lupamenettelyjen sujuvoittamiseen sekä mahdolliseen asemaan erittäin tärkeän yleisen edun mukaisena hankkeena. Hankkeita koskevat jäsenvaltioita sitovat lupamenettelyjen enimmäismääräajat, jonka lisäksi hankkeet saavat etusijan ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupa-asioiden käsittelyssä lupaviranomaisessa ja näitä lupia koskevien valitusten käsittelyssä tuomioistuimessa.

Komission myöntämä strateginen asema ei tarkoita hankkeen toteutumista tai joustoa lupien tarpeesta. Riippumatta strategisen hankkeen asemasta kaikkien hankkeiden lainmukaisuus arvioidaan lainsäädännön mukaisissa menettelyissä toimivaltaisessa viranomaisessa ja esimerkiksi ympäristövaikutusten seuranta, ehkäisy ja minimointi toteutetaan hanketta koskevan lainsäädännön ja ympäristöluvassa määritettävien ehtojen mukaisesti. Hankkeiden pitää siten hakea ja saada kaikki samat ympäristölliset luvat kuin kaikkien muidenkin hankkeiden.

Lisäksi kaivoslain mukaisesti kunnalla säilyy oikeus päättää kaivosten sijoittumisesta alueelleen; kaivoslaki edellyttää, että kaivoshankkeen toteuttamista varten on kunnan hyväksymä kaava.

Haku on järjestetty kerran aikaisemmin. Vuonna 2024 asemaa haki Suomesta 16 hanketta, joista lopulta kuusi sai strategisen hankkeen aseman komissiolta vuonna 2025.

Hakumenettelyn aikana tarkemmat tiedot strategista asemaa hakeneista hankkeista ovat Euroopan komission näkemyksen mukaisesti ja julkisuuslain säännösten nojalla katsottu salassa pidettäviksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 17.6.206 webinaarin strategisten hankkeiden myöntämiseen liittyvästä menettelystä, jossa on mahdollisuus kuulla aiheesta tarkemmin.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, TEM, p. 029 504 7325

teollisuusneuvos Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103