TEM ja Finnvera tiedottavat

Finnvera varautuu rahoittamaan pk- ja midcap-yritysten sekä suurten yritysten investointeja miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana kaikkialla Suomessa. Tavoitteena on täydentää rahoitusmarkkinaa ja parantaa yritysten investointien rahoituspakettien toteutettavuutta.

Suomalaisyritysten investointihalukkuuden parantumisesta on nähtävissä myönteistä kehitystä. Muun muassa puhtaan siirtymän ja teollisten investointien lisääntyneet hankesuunnitelmat viittaavat kasvavaan kysyntään, vaikka Iranin sota ja siitä johtuva energian hinnan nousu ovatkin lisänneet epävarmuutta.

Suomen keskeinen haaste investointien käynnistymisen kannalta on rahoituksen saatavuus erityisesti pitkäkestoisissa ja pääomavaltaisissa hankkeissa.

Oikea-aikaisilla sekä kohdistetuilla toimenpiteillä Finnvera voi vahvistaa investointikäännettä ja tukea talouskasvun käynnistymistä ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta. Uusi investointiohjelma perustuu Finnveran olemassa oleviin rahoitusvaltuuksiin, ja siinä hyödynnetään myös EU-tason riskinjakoa.

”Yritykset ovat olleet varovaisia investoimaan, mutta nyt suurempi riski on, että investoinnit käynnistyvät kasvun käänteen kannalta liian myöhään. Rahoituksella on tässä kehitysvaiheessa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet vauhdittaa investointien liikkeellelähtöä”, sanoo pääministeri Petteri Orpo.

Tavoitteena on saada liikkeelle etenkin teollisen mittakaavan, yli 100 miljoonan euron investointeja Suomessa yhteistyössä Finnveran, Tesin ja Business Finlandin kanssa.

”Tavoittelemme tämän vuosikymmenen korkeinta Finnveran mahdollistamien investointien määrää kotimaan rahoituksessa. Olemme valmiit aiempaa suurempaan rahoitusosuuteen merkittävissä teollisissa ja alueellisissa investoinneissa. Voimme myöntää takausten ohella suoria lainoja ja nyt myös pidemmän maksuajan suhteessa pankkien rahoitukseen”, toteaa Finnveran liiketoimintajohtaja Juha Ketola.

Julkinen rahoitus täydentää yksityistä rahoitusmarkkinaa

Finnveran takausten ja lainojen arvioidaan houkuttelevan mukaan vähintään yhtä paljon yksityistä rahoitusta.

”Lupaavasta kasvusta huolimatta huoli yritysrahoituksen riittävyydestä ei ole kokonaan poistunut. Julkinen rahoitus on tässä tilanteessa tärkeä täydentämään ja vivuttamaan yksityistä rahoitusta. Finnveran investointiohjelma kohdistuu tunnistettuihin markkinakapeikkoihin ja parantaa siten markkinan toimintaa”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Finnvera on osana ohjelmaa perustanut investointien rahoitukseen keskittyvän ryhmän, jonka tehtävänä on tunnistaa ja koordinoida investointihankkeita valtakunnallisesti ja maakunnissa.

Yritykset voivat hakea investointirahoitusta Finnveran normaalin rahoitusprosessin mukaisesti, ja asiantuntijat auttavat löytämään hankkeelle parhaiten soveltuvan rahoitusratkaisun.

Investointiohjelmaan liitetään myöhemmin tänä vuonna myös uusia EU-komission kanssa toteutettavia, osin taattuja investointilainoja erityisesti teollisiin ja puhtaan siirtymän hankkeisiin. Järjestely toteutetaan osana InvestEU-ohjelmaa, joka kokoaa EU:n rahoitusvälineitä yhteen ja mahdollistaa takauksen avulla investointeja erityisesti hankkeissa, joissa riskitaso on tavanomaista korkeampi. Ohjelman puitteissa Finnvera voi rahoittaa investointeja yhteensä 500 miljoonan euron arvosta. Tämä laajentaa Finnveran EU-tason riskinjaon käyttöä suurempiin kotimaisiin investointeihin.

Lisätiedot:

liiketoimintajohtaja Juha Ketola, Finnvera, p. 029 460 2658

elinkeinoministeri Puiston erityisavustaja Lars Aikala, p. 029 504 7330