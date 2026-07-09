Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 9.7.2026 hallituksen esityksen hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on selkeyttää hyödyllisyysmallijärjestelmää, vähentää lain soveltamiseen liittyviä tulkintaongelmia ja parantaa sääntelyn ennakoitavuutta.

Hyödyllisyysmallilla voidaan suojata teknisiä keksintöjä. Esityksen mukaan sillä suojattavalta keksinnöltä edellytettäisiin jatkossa samaa keksinnöllisyyden tasoa kuin patentilla suojattavalta keksinnöltä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että hyödyllisyysmallisuojaa voisivat saada vain sellaiset keksinnöt, jotka täyttävät patentoitavuuden edellytykset.

Hyödyllisyysmallisuoja olisi siten jatkossa tarkoitettu erityisesti sellaisille patentoitaville keksinnöille, joille patentti on keksinnön laadun tai lyhyen taloudellisen hyödyntämisajan vuoksi liian kallis tai hidas suojamuoto. Sen sijaan niin sanotuille pikkukeksinnöille eli teknisille ideoille ja ratkaisuille, jotka eivät yllä patentoitavuuden tasolle, ei enää voisi saada hyödyllisyysmallisuojaa.

Lakiin tehtäisiin lisäksi patenttilain kokonaisuudistuksesta johtuvat pääosin säädöstekniset muutokset.

Hyödyllisyysmallilakiin ehdotettujen muutosten arvioidaan parantavan suomalaisen aineettomien oikeuksien järjestelmän selkeyttä ja ennakoitavuutta. Tämä vahvistaisi osaltaan yritysten toimintaedellytyksiä ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2027 eli samanaikaisesti uuden patenttilain kanssa.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Tanja Müller, TEM, p. 0295 047 068