Intian kauppa- ja teollisuusministeri Piyush Goyalin johtama korkean tason yritysvaltuuskunta vierailee Suomessa 16.–17.7. 2026. Vierailuilla korostuvat digitaaliset ja uudet edistyneet teknologiat, edistynyt valmistus, puhdas energia ja kestävä kehitys sekä elintarvike- ja kuluttajateollisuus.

Ministeri Piyush Goyalin ohjelmassa oli torstaina kahdenväliset tapaamiset valtiovarainministeri Riikka Purran ja elinkeinoministeri Sakari Puiston kanssa sekä osallistuminen Elinkeinoelämän Keskusliiton järjestämään Suomen ja Intian väliseen yritysten pyöreän keskusteluun Säätytalossa.

“Olen iloinen, että Intia ja Suomi monipuolistavat taloudellisia suhteitaan. Maiden välinen strateginen kumppanuus digitalisaatiossa ja kestävyydessä yhdessä EU:n ja Intian vapaakauppasopimuksen kanssa luovat edellytykset kauppamme kaksinkertaistamiselle vuoteen 2030 mennessä”, toteaa valtiovarainministeri Riikka Purra.

“Suomessa toimii useita teknologia-alan yrityksiä, jotka kehittävät maailmanluokan digitaalisia ja kestäviä ratkaisuja. Ne vastaavat hyvin myös Intian kasvutavoitteita ja kestävän kehityksen päämääriä. Luotettavina kumppaneina toivon, että voimme edelleen syventää yhteistyötämme esimerkiksi avaruuden, puolustuksen ja muiden kriittisten teknologioiden aloilla”, Purra jatkaa.

Ministeritapaamisten jälkeen ministerit Puisto ja Goyal avasivat yritysten pyöreän pöydän tilaisuuden. Intian delegaation johtaja Narayan Sethuramon ja Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen kertoivat maiden välisen yritysyhteistyön näkymistä. Tilaisuudessa suomalaiset ja intialaiset yritykset pääsivät esittelemään toimintaansa. Tilaisuuteen osallistui runsaasti vierailun teema-alueilla toimivia suomalaisia kärkiyrityksiä.

"Ministeri Goyalin vierailu Suomeen osoittaa, että kiinnostusta on monilla aloilla, jotka ovat keskeisiä Intian kasvutavoitteille ja EU–Intia‑kauppasopimuksen toimeenpanolle. Meillä on maailmanluokan osaamista muun muassa 5/6G‑teknologiassa, puolijohde- ja avaruusteknologiassa, puhtaassa energiassa ja ympäristöteknologiassa sekä tekoälyn hyödyntämisessä", elinkeinoministeri Sakari Puisto kuvailee.

“Intian markkinat ovat suuret ja niillä on paljon potentiaalia perinteisillä ja uudemmilla aloilla suomalaisille toimijoille sekä yhteistyömahdollisuuksia intialaisten yritysten kanssa. Esimerkiksi suomalaiselle elintarvikealalle ja sen innovaatioille avautuu Intiassa mahdollisuuksia. Tiivistämme entisestään kauppasuhteita, ja vierailuvaihto maidemme välillä on ollut erityisen aktiivista viime aikoina”, ministeri Puisto jatkaa.

Säätytalolla allekirjoitettiin Business Finlandin ja Intian teollisuusliitto CII välinen yhteisymmärryspöytäkirja (MOU) institutionaalisen yhteistyön vahvistamiseksi. Siinä sovittiin toimista, joilla edistetään yritysten välistä kaupallista yhteistyötä, erityisesti ottaen huomioon ensi vuonna voimaan tulevan, historiallisen EU-Intia kauppasopimuksen tarjoamat mahdollisuudet maiden välisen kaupan ja investointien vauhdittamiseksi.

Myös EK ja CII allekirjoittivat Säätytalossa yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyön syventämisestä mukaan lukien EU-Intia kauppasopimuksen hyötyjen edistäminen maiden yritysten kesken.

Ministeri Goyalin vierailukohteita perjantaina 17.7. ovat johtavat suomalaiset yritykset ja innovaatio-organisaatiot, kuten Nokia Oyj, Teknologian tutkimuskeskus VTT, KONE Oyj ja Kemppi Group.

Suomi-Intia-yhteistyö on tiivistynyt vahvasti viime aikoina. Tasavallan presidentti Aleksander Stubb ja pääministeri Narendra Modi sopivat maaliskuussa 2026 kahdenvälisestä strategisesta kumppanuudesta kestävyyden ja digitalisaation aloilla. Muita tärkeitä yhteistyöaloja ovat muun muassa. teknologia, koulutus, tiede ja innovaatiot. Suomesta Intiaan on suuntautunut useita korkean tason vierailuita. Sekä pääministeri Petteri Orpo että presidentti Stubb vierailivat Intiassa kevättalvella 2026.

Goyal on vieraillut Euroopan matkalla myös Espanjassa ja Belgiassa. Vierailu ajoittuu tärkeään vaiheeseen Intian ja EU:n suhteissa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet vahvistamaan taloudellista yhteistyötä ja edistämään Intian ja EU vapaakauppasopimuksen pikaista toimeenpanoa. Ministeri Goyalin vierailu on tärkeä askel yhteisen vision muuttamisessa konkreettisiksi tuloksiksi.

Lisätiedot:

valtiovarainministerin erityisavustaja Asmo Maanselkä, p. 044 511 2236

elinkeinoministerin erityisavustaja Lotta Laitinen p. 0295 049 058

lähetystöneuvos Anssi Kullberg, ulkoministeriö, p. 050 306 2599 anssi.kullberg(at)gov.fi

kaupallinen neuvos Gitta Perez, Suomen suurlähetystö, New Delhi p. 041 310 1157 ja +91 85888 21940