Suomen kansallinen OECD-yhteyselin on antanut lausuntonsa Finnwatchin KPMG:tä koskevasta valituksesta. Yhteyselin katsoo, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole kyse OECD:n toimintaohjeiden rikkomisesta.

OECD:n toimintaohjeet ovat monikansallisille yrityksille annettuja suosituksia vastuullisesta liiketoiminnasta. Toimintaohjeiden mahdollisista rikkomuksista voi tehdä valituksen kansallisille yhteyselimille. Suomessa yhteyselimenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kanssa.

Finnwatchin valitus koski toimintaohjeiden verotusta koskevan osan rikkomista. Valituksen mukaan KPMG olisi markkinoinut ja toteuttanut pienyrittäjille lain hengen vastaisia järjestelyjä. Kansallinen yhteyselin katsoo, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella voida todeta, että yritys olisi rikkonut OECD:n toimintaohjeita.

OECD:n toimintaohjeita koskeva valituskäsittely on tarkoitettu tuomioistuinten ulkopuoliseksi vapaaehtoiseksi sovittelumekanismiksi. Tässä tapauksessa kumpikaan osapuoli ei halunnut sovittelua. Tällöin yhteyselin perehtyy osapuolten esittämiin näkemyksiin ja aineistoihin ja muodostaa niiden perusteella käsityksensä, onko toimintaohjeita rikottu. Yhteyselin ei arvioi oikeudellisia kysymyksiä.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Sami Teräväinen, TEM, p. 0295 060 088

osastopäällikkö Jan Hjelt, TEM, p. 0295 048 940