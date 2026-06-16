Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kansallisen aluekehittämisen toimintamallin ja sitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa aluekehittämisen vaikuttavuutta, vastata toimintaympäristön muutoksiin sekä selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja yhteistyötä aluekehittämisessä.

Työryhmän tehtävänä on muodostaa näkemys kansallisen aluekehittämisen uudistamisen tavoitteista, toimintamallista ja tarvittavista lainsäädäntömuutoksista. Valmistelussa tarkastellaan muun muassa toimijoiden rooleja, aluekehittämisen suunnittelujärjestelmää ja vuorovaikutusmenettelyjä.

Nykyisen aluekehittämisen lainsäädännön sekä aluekehittämisen kokonaisuuden toimivuutta ja rahoituksen vaikuttavuutta on arvioitu hallituksen kesäkuussa 2025 eduskunnalle antamassa selonteossa, mikä toimii pohjana nyt alkavalle uudistustyölle.

Työ- ja elinkeinoministeriö alueiden kehittämisen valmistelusta, yhteensovituksesta ja seurannasta vastaavana ministeriönä valmistelee uudistusta ja lainsäädännön muutoksia yhteistyössä ministeriöiden, valtion aluehallinnon, maakuntien liittojen, kaupunkien ja muiden alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa. Työryhmä voi työnsä tueksi kuulla asiantuntijoita ja teettää selvityksiä.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi aluekehittämisen lakikokonaisuudeksi annettaisiin eduskunnalle vuonna 2027. Uuden lainsäädännön olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2028 alussa.

Lisätietoja:

erityisavustaja Lotta Laitinen, p. 0295 049 058 (kysymykset elinkeinoministerille)

työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Tiina Korhonen, TEM, p. 0295 047 138

työryhmän varapuheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 0295 064 937