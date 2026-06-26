Kaupunkien rooli on keskeinen Suomen kasvun, kilpailukyvyn, hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamisessa, kertoo Kaupunkipolitiikka 2.0 -raportti kaupunkikehittämisen tulevaisuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut raportin, jossa hahmotetaan pitkän aikavälin tavoitteita suomalaiselle kaupunkipolitiikalle muuttuvassa toimintaympäristössä.

"Kaupungit ovat Suomen kasvun, uudistumisen ja kilpailukyvyn moottoreita. Kaupunkipolitiikka 2.0 -raportti osoittaa, että tarvitsemme entistä vahvempaa valtion ja kaupunkien kumppanuutta, jotta voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin ja hyödyntää niiden tarjoamat mahdollisuudet", alue- ja kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

"Kaupunkipolitiikka vaatii kykyä nähdä tämän päivän ilmiöiden taakse. Meidän on tehtävä ratkaisuja, jotka vahvistavat kaupunkien elinvoimaa, osaamista ja kestävää kasvua vielä vuosikymmenten päästä. Kutsun kaupunkeja, valtionhallintoa, elinkeinoelämää, korkeakouluja ja muita sidosryhmiä rakentamaan yhdessä seuraavaa vaihetta suomalaiselle kaupunkipolitiikalle – rohkeasti, pitkäjänteisesti ja tulevaisuuteen katsoen”, ministeri Ikonen toteaa.

Kaupungit erilaistuvat – ratkaisut sovitettava paikallisiin tarpeisiin

Kaupungit erilaistuvat yhä enemmän, minkä vuoksi myös ratkaisujen tulee olla paikallisiin tarpeisiin sovitettuja.

Vaikuttava kaupunkipolitiikka tarvitsee myös riittävät resurssit. Raportti korostaa kansallisen katalysaattorirahoituksen merkitystä sekä osaavien toimijoiden roolia kaupunkikehittämisessä. Samalla EU-rahoituksen merkitys korostuu entisestään kansallisten resurssien rinnalla.

Raportti nostaa esiin myös suomalaisen kaupunkipolitiikan vahvuuden: pitkäjänteisen yhteistyön, matalat hallinnolliset raja-aidat ja vahvan valtio–kaupunki-kumppanuuden. Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalainen toimintamalli on poikkeuksellinen ja tarjoaa kiinnostavan esimerkin siitä, miten yhteisiin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja yhteistyön kautta.

Lisätietoja:

erityisavustaja Minna Kurki, p. 0295 530 383 (kysymykset alue- ja kuntaministerille)

johtava asiantuntija Katja Palonen, TEM, p. 0295 047 071

erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, p. 0295 064 919