Maaliskuussa pidetty vuoden 2026 aluekehittämisen keskustelusarja kokosi asiantuntijoita alueilta ja ministeriöistä pohtimaan alueiden elinvoimaisuutta, kestävän kasvun tuottavia investointeja ja turvallisuutta muuttuneessa toimintaympäristössä. Tänä vuonna keskustelut käytiin viidessä erillisessä ryhmässä, joihin maakunnat olivat jakautuneet haasteidensa ja kehitysnäkymiensä mukaan.

Aluekehittämisen keskustelujen tavoitteena on luoda valtion ja alueiden yhteinen näkemys keskeisten teemojen edistämisestä ja siitä, miten niitä huomioidaan eri tahojen toiminnan suunnittelussa. Kyse on vuorovaikutusmenettelystä, keskusteluissa ei tehdä sitovia linjauksia tai päätöksiä.

Kokonaisturvallisuus oli tällä kertaa keskusteluiden läpileikkaavana teemana. Keskustelujen alussa puheenjohtaja, osastopäällikkö Tiina Korhonen nosti esille uusimman nuorisobarometrin tulokset, joiden mukaan nuorten tulevaisuudenusko on laskenut merkittävästi. Nuorten toivoa ja näkymiä tulevaan tulee vahvistaa, jotta Suomi olisi nuorille houkutteleva paikka elää ja rakentaa tulevaisuutta.

Maakunnan liittojen johdolla valmistelluissa keskusteluissa korostuivat vihreän siirtymän valtavirtaistaminen, puolustusteollisuuden ja kaksoiskäyttöteknologioiden TKI-toiminta, alueiden saavutettavuus, kriittinen infrastruktuuri sekä Pohjois- ja Itä-Suomen strateginen merkitys. Nykyisessä taloustilanteessa on varmistettava EU:n rahoitusinstrumenttien tehokas hyödyntäminen ja kyvykkyys hakea ja saada EU:n kilpailtua rahoitusta. EU-rahoituksen haun valmisteluun kaivattiin vahvempaa tukea. Saavutettavuus, sähkön saatavuus, toimiva infrastruktuuri ja lupaprosessien nopeus nähtiin kriittisiksi tekijöiksi uusien investointien kannalta. Yhteistyön vahvistaminen on tärkeää niin alueellisesti kuin kansallisestikin.

Keskustelujen tuloksia hyödynnetään muun muassa aluekehittämisen uudistamisessa, seuraavan hallituskauden virkamiesvalmistelussa ja uuden Euroopan unionin monivuotisen rahoituskauden valmisteluissa.

