Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) eräitä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Luonnos on lausunnolla 17.6.–12.8.2026. Esitysluonnoksen taustalla ovat muun muassa ministeriön virkatyönä tekemässä selvityksessä tunnistetut tarpeet KEHA-keskuksen roolien ja vastuiden selkeyttämiseksi työllisyyden ja kansainvälisen rekrytoinnin edistämisessä.

KEHA-keskuksen vastuulla oleviin valtakunnallisiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuki- ja palvelutehtäviin ehdotettavien säädösmuutosten tavoite on KEHA-keskuksen roolin selkeyttäminen ja havaittujen päällekkäisyyksien purkaminen KEHA-keskuksen ja kuntien työvoimaviranomaisten tehtävissä. Ehdotettavilla säädösmuutoksilla tähdättäisiin tarkoituksenmukaisempaan työnjakoon valtion ja kuntien välillä. Säädösvalmistelun yhteydessä on arvioitu myös mahdollisuuksia valtionhallintoon kohdistuviin säästötavoitteisiin vastaamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.

Valtion kansainvälisen rekrytoinnin tehtäviä koskevan uudistuksen tavoitteena on selkeyttää valtakunnallista kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisuutta ja edistää yhteistyötä kuntien ja työllisyysalueiden kanssa. Uudistuksen tavoitteena on lisäksi kehittää kansainvälisen rekrytoinnin palvelujärjestelmän toimivuutta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukena.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia eräisiin KEHA-keskuksen työllisyyspalveluihin ja kansainväliseen rekrytointiin liittyviin tehtäviin, joista säädetään muun muassa elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa (531/2025). KEHA-keskuksen tarjoama työvoimaviranomaisille suunnattu oikeudellinen tuki, osaamisen kehittämisen tuki ja monialaisen palvelun tuki ehdotetaan lakkautettavan. Lisäksi ehdotetaan lakkautettavan KEHA-keskuksen tehtäväksi säädetyt työllisyyspalveluihin kytkeytyvät valtakunnalliset asiakas- ja neuvontapalvelut sekä nuorten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan valmennus. Yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyvät valtakunnalliset tieto- ja neuvontapalvelut ehdotetaan siirrettävän elinvoimakeskusten tehtäväksi.

Kansainvälisen rekrytoinnin tehtävät ehdotetaan uudelleen järjestettävän siten, että KEHA-keskukselta poistettaisiin tehtävä hoitaa osaajien maahanmuuton edistämiseen liittyviä valtakunnallisia palveluita ja siirrettäisiin kyseiset palvelut Business Finland Oy:lle. Samalla ehdotetaan laissa täsmennettävän KEHA-keskuksen kansainvälisen rekrytoinnin tiedolla johtamisen ja eurooppalaisen työnvälitysverkoston koordinointiin liittyviä tehtäviä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2026 ja muutokset tulisivat voimaan vuonna 2027.

Lisätietoja

erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset työministerille)

Työvoimapalveluihin liittyvät kysymykset:

johtava asiantuntija Riikka Ristinen, TEM, p. 0295 047 265 (säännökset ja säännöskohtaiset perustelut)

johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, TEM, p. 0295 047 025 (esityksen yleisperustelut)

erityisasiantuntija Toni Ruokonen, TEM, p. 0295 047 213 (vaikutusarvioinnit)

Yritysneuvontapalveluihin liittyvät kysymykset:

erityisasiantuntija Kristiina Santos, TEM, p. 0295 047 032

Kansainväliseen rekrytointiin liittyvät kysymykset:

neuvotteleva virkamies Sari Haavisto, TEM, p. 0295 047 154

erityisasiantuntija Martta Valanta, TEM, p. 029 5047150

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