Elinkeinoministeri Sakari Puisto vierailee Almedalenin politiikkaviikolla Ruotsin Visbyssä 24.6.2026. Keskustelujen teemoina ovat Suomen ja Ruotsin yhteistyö, Euroopan teknologiajohtajuus, arktinen osaaminen sekä jäänmurron ja talvimerenkulun merkitys huoltovarmuudelle.

Puisto osallistuu paneeliin, jossa keskustellaan Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä Euroopan teknologiajohtajuuden vahvistajana. Aiheena on muun muassa, miten maiden teknologiaosaaminen, yritysekosysteemit ja innovaatiopolitiikka voivat luoda kasvua ja samalla vahvistaa Euroopan kilpailukykyä.

”Suomella ja Ruotsilla on vahvaa osaamista esimerkiksi tekoälyssä, puolustus- ja avaruusteknologiassa, sekä avaruusteollisuudessa. Läheisen yhteistyön kautta voimme vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja samalla myös turvallisuutta”, ministeri Puisto sanoo.

Puisto keskustelee Almedalenissa myös jäänmurron ja arktisen osaamisen merkityksestä. Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä vuosikymmenten ajan muun muassa jäänmurtajien operatiivisessa käytössä, talvimerenkulun tutkimuksessa ja aluskaluston kehittämisessä.

”Suomella on ainutlaatuista huoltovarmuusosaamista. Jäänmurto on osa tätä ja sen lisäksi se on merkittävä osa Suomen vahvaa meriteollisuutta. Suomella ja Ruotsilla on pitkä yhteinen historia talvimerenkulun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Yhteistyön kehittäminen huoltovarmuuden ja arktisen tutkimuksen edistämiseksi on tärkeää”, Puisto muistuttaa.

Ministeri Puiston vierailu liittyy Hanasaaren ja Suomen Tukholman-suurlähetystön ohjelmakokonaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia suomalais-ruotsalaisia yhteiskunta-, elinkeino- ja turvallisuuskysymyksiä.

Almedalsveckan järjestetään Visbyssä, Gotlannissa. Tämä vuosittainen tapahtuma on Pohjoismaiden suurin politiikan ja elinkeinoelämän kohtaamispaikka ja se kokoaa yhteen tuhansia poliitikkoja, yrityksiä ja järjestöjä. Tänä vuonna viikon aikana on yli 3000 eri tilaisuutta.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Puiston erityisavustaja Lars Aikala, p. 029 504 7330