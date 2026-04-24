Elinkeinoministeri Sakari Puisto edustaa Suomea Vilnassa 24. huhtikuuta 2026 järjestettävässä EU:n itäraja-alueiden taloudellista kestävyyttä ja turvallisuutta käsittelevässä korkean tason konferenssissa.

Konferenssissa järjestettävässä paneelikeskustelussa Ukrainan, Puolan, Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen ministerit tarkastelevat yhteistyössä EU:n komission edustajien kanssa niitä haasteita, mitä Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on aiheuttanut EU:n itäisen ulkorajan maille. Euroopan komissiota keskusteluissa edustavat EU:n alue- ja rakennepolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Raffaelo Fitto ja komission puolustus- ja avaruusasioista vastaava komissaari Andrius Kubilius. Keskustelun aiheina ovat muun muassa talouteen, kriittiseen infrastruktuuriin ja yleiseen turvallisuuteen liittyvät vaikutukset, mukaan lukien Venäjän luomien hybridiuhkien nykytila.

Venäjän arvaamaton toiminta ja geopoliittisen tilanteen epävakaus lisäävät turvallisuusriskejä ja heikentävät talousnäkymiä EU:n itäisellä ulkorajalla. Konferenssin tavoitteena on hakea keinoja, joilla Euroopan unionin rahoitusmekanismeja voidaan kehittää tukemaan EU:n itärajan jäsenmaita vastaamaan Venäjän toiminnan seurauksena muuttuneeseen turvallisuus- ja toimintaympäristöön sekä vahvistamaan alueiden pitkän aikavälin kestävyyttä.

”EU:n rahoitusinstrumentteja tulee tarkastella uudelleen siten, että ne heijastavat paremmin itäisten rajaseutujen heikentynyttä turvallisuus- ja toimintaympäristöä. Suomen näkemyksen mukaan kaikki itärajan alueet tulisi sisällyttää ennakolta määriteltyihin tukialueisiin, jotta ne voivat hyötyä kohdennetusta tuesta”, elinkeinoministeri Sakari Puisto kertoo keskeisestä Suomen viestistä komissiolle.

Lisäksi Suomi painottaa, että sisäasioiden rahastojen rahoitus tulee olla riittävän joustavaa, jotta sitä voidaan käyttää myös rajaseutujen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Rajaseutujen asuttuna pitäminen on Suomelle keskeinen osa kokonaisturvallisuutta.

”Suomi pitää tärkeänä, että EU-tasolla kehitetään pitkäjänteisiä ja yhteensovitettuja investointeja sekä rahoitusmalleja, joiden avulla haavoittuvista EU:n itärajan alueista voidaan rakentaa kestäviä kasvun ja kehityksen alueita. Samalla kansalaisille on tärkeää osoittaa, että EU tarjoaa konkreettista tukea poikkeustilanteissa kaikille alueilleen ja toimii solidaarisesti jäsenmaidensa kanssa”, ministeri Puisto toteaa.

Elinkeinoministeri Puisto käy Vilnassa myös erilliset kahdenväliset keskustelut ajankohtaisista talous- ja turvallisuuskysymyksistä sekä Liettuan valtiovarainministeri Kristupas Vaitiekūnasin että Liettuan keskuspankin johtokunnan puheenjohtaja Gediminas Šimkusin kanssa.

