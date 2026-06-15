Elinkeinoministeri Sakari Puisto vierailee Isossa-Britanniassa 16.–18. kesäkuuta. Vierailu suuntautuu Lontooseen ja Cambridgeen, ja sen teemoina ovat innovaatio- ja teknologiapolitiikka, rahoitusmarkkinat ja Suomen vahvuudet geotalouden murroksessa.

Lontoossa Puisto osallistuu Critical Communications World -tapahtumaan, jossa käsitellään yhteiskuntien turvallisuutta, kriittistä viestintää ja eurooppalaista yhteistyötä. Ministeri pitää tapahtumassa puheenvuoron ja osallistuu suomalaisen kriittisen viestinnän osaamista esittelevään verkostoitumistilaisuuteen. Tilaisuudessa on mukana laaja joukko suomalaisia yrityksiä ja toimijoita, muun muassa Nokia, Erillisverkot, Bittium, Business Finland, VTT ja useita turvallisen viestinnän sekä teknologian yrityksiä.

”Geotalouden tilanteen kiristyttyä turvalliset teknologiat, teknologinen osaaminen ja strateginen autonomia ovat yhä tärkeämpi osa maiden kilpailukykyä ja turvallisuutta. Suomella on näillä alueilla vahvaa osaamista, jota kannattaa aktiivisesti viedä kansainvälisille markkinoille”, ministeri Puisto sanoo.

Vierailun aikana Puisto tapaa Ison-Britannian hallinnon, rahoitussektorin ja tutkimusmaailman edustajia. Keskusteluissa käsitellään esimerkiksi innovaatiopolitiikkaa, teknologista kilpailukykyä, rahoitusmarkkinoita ja sääntely-ympäristöä. Puisto tapaa muun muassa Government Chief Scientific Adviser Dame Angela McLeanin, ministeri Lord Hansonin sisäministeriöstä, Englannin keskuspankin varapääjohtaja Sam Woodsin, sekä Englannin rahoitusvalvonnan varapääjohtajan Sarah Pritchardin.

“Suomella ja Isolla-Britannialla on yhteistyömahdollisuuksia myös rahoitusalalla. Tapaamisissamme tarkastelemme maidemme rahoitus- ja pääomasijoitusmarkkinoita, niiden sääntelyä ja alan innovaatioita”, kommentoi ministeri Puisto.

Cambridgessa ministerin tapaamiset käsittelevät yliopiston innovaatiotyötä. Hän tapaa siellä yliopiston edustajien ohella tutkijoita, opiskelijoita ja yritysedustajia. Väitöskirjansa Cambridgessa tehnyt Puisto luennoi yliopistolla Suomen asemoitumisesta geotalouden ja teknologiakilpailun aikakaudella.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Puiston erityisavustaja Lars Aikala, p. 029 504 7330

