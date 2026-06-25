Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaan valtakunnansovittelijan virkaan neljän vuoden määräajaksi 6.8.2026–5.8.2030.

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja sovitella työriitoja valtakunnallisesti. Tehtäviin kuuluu lisäksi työnantajien sekä työntekijöiden, virkamiesten ja viranhaltijoiden välisten suhteiden edistäminen yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Valtakunnansovittelijan toimiston päällikkönä valtakunnansovittelija toimii myös sivutoimisten sovittelijoiden esimiehenä vastaten työriitojen sovittelujärjestelmän toimivuudesta.

Elomaa on työskennellyt urallaan muun muassa työmarkkinajärjestöissä, työeläkealan edunvalvonnassa sekä viranomaistehtävissä. Ennen nimitystään hän on toiminut johtavana asiantuntijana Finanssivalvonnassa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa edunvalvontajohtajana Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestössä (SAK) ja Työeläkevakuuttajat Telassa. Johtamiskokemusta Elomaalla on lähes 25 vuotta.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Kari Klemm, TEM, p. 029 506 3523

