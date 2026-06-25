Nuorten työllistymissetelin käytön ehtoja helpotetaan 1.7.2026 voimaan tulevilla asetusmuutoksilla, jotka valtioneuvosto hyväksyi 25.6.2026. Tavoitteena on laajentaa työllistymissetelin käytön kohderyhmää ja helpottaa setelin käyttöä lisäämällä työvoimaviranomaisen harkintavaltaa.

Asetusmuutoksilla lisätään työvoimaviranomaisten joustoa ja harkintavaltaa valtionavustuksen myöntämisessä. Työvoimaviranomaiset voivat jatkossa myöntää saamaansa valtionavustusta yritysten ohella myös yhdistyksille ja säätiöille.

Lisäksi tuella eli niin kutsutulla nuorten työllistymissetelillä palkattavan nuoren työsuhteen edellytettyä kestoa lyhennettiin nykyisestä kuudesta kuukaudesta kolmeen. Tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan.

”Teemme kaiken mahdollisen, jotta voimme auttaa nuoria löytämään työpaikan ja pääsemään sitä kautta rakentamaan omaa polkua ja uraa. Jokainen nuori ansaitsee saada mahdollisuuden näyttää kykynsä. Siksi helpotamme työvoimaviranomaisen mahdollisuuksia myöntää nuorten työllistymisseteliä aiempaa monipuolisemmin erilaisille työnantajille ja erilaisiin nuorten tarpeisiin”, työministeri Matias Marttinen sanoo.

Nuorten työllistymissetelillä helpotetaan nuorten työllistymistä alentamalla määräaikaisesti rekrytoinnin kustannuksia työnantajille. Työnantajan saama avustus kattaa enintään puolet nuoren palkasta, kuitenkin enintään 1500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot:

erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 047 318 (kysymykset työministerille)

erityisasiantuntija Anna Kettunen, TEM, p. 0295 047 015 (tavoitettavissa 5.7. asti)

erityisasiantuntija Riku Hurme, TEM, p. 0295 047 401 (tavoitettavissa 2.–22.7., poislukien 17.7.)

johtava asiantuntija Janne Savolainen, TEM, p. 0295 047 344 (tavoitettavissa 6.7. alkaen)