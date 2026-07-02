Saku Vuori Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajaksi
Valtioneuvosto nimitti filosofian tohtori Saku Vuoren Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pääjohtajan virkaan ajalle 1.8.2026–31.7.2031.
Pääjohtaja johtaa ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle sekä tutkimuskeskuksen johtokunnalle.
Vuori toimii tällä hetkellä GTK:n vt. pääjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut GTK:n tiede- ja innovaatiojohtajana, johtoryhmän jäsenenä sekä pääjohtajan ensimmäisenä sijaisena. Lisäksi hän on toiminut aiemmin neljän kuukauden ajan GTK:n vt. pääjohtajana.
Vuorella on pitkä ja monipuolinen kokemus Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntija- ja johtotehtävistä. Hän on työskennellyt GTK:ssa vuodesta 2003 lähtien ja vastannut muun muassa tutkimus-, innovaatio-, strategia- ja tulosohjausprosesseista. Hänellä on laaja kokemus tutkimus- ja innovaatiotoiminnan johtamisesta sekä syvällinen tuntemus GTK:n toimintaympäristöstä, tehtävistä ja sidosryhmistä. Vuori on toiminut myös Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtajana.
Geologian tutkimuskeskus tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos.
Lisätiedot:
henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, TEM, p. 029 5047 988
pääjohtaja Saku Vuori, Geologian tutkimuskeskus (GTK), p. 029 503 0216