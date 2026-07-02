Valtioneuvosto nimitti filosofian tohtori Saku Vuoren Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pääjohtajan virkaan ajalle 1.8.2026–31.7.2031.

Pääjohtaja johtaa ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle sekä tutkimuskeskuksen johtokunnalle.

Vuori toimii tällä hetkellä GTK:n vt. pääjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut GTK:n tiede- ja innovaatiojohtajana, johtoryhmän jäsenenä sekä pääjohtajan ensimmäisenä sijaisena. Lisäksi hän on toiminut aiemmin neljän kuukauden ajan GTK:n vt. pääjohtajana.

Vuorella on pitkä ja monipuolinen kokemus Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntija- ja johtotehtävistä. Hän on työskennellyt GTK:ssa vuodesta 2003 lähtien ja vastannut muun muassa tutkimus-, innovaatio-, strategia- ja tulosohjausprosesseista. Hänellä on laaja kokemus tutkimus- ja innovaatiotoiminnan johtamisesta sekä syvällinen tuntemus GTK:n toimintaympäristöstä, tehtävistä ja sidosryhmistä. Vuori on toiminut myös Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtajana.

Geologian tutkimuskeskus tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos.

Lisätiedot:

henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, TEM, p. 029 5047 988

pääjohtaja Saku Vuori, Geologian tutkimuskeskus (GTK), p. 029 503 0216