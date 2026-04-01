Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut Tapahtumateollisuus ry:lle toimeksi laatia tapahtuma-alan kasvusopimuksen yhteistyössä tapahtuma-alan ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Kasvusopimuksessa sovitaan tapahtuma-alan tulevaisuuden kasvu- ja kehitystavoitteista sekä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvusopimuksen laadinta toimii lähtökohtana alan ja julkisen sektorin yhteistyölle jatkossa.

”Meillä on jo tiivis keskusteluyhteys ministeriön ja Tapahtumateollisuus ry:n välillä tapahtuma-alan kehittämiseen liittyvistä elinkeinopoliittisista asioista”, kertoo johtava asiantuntija Sanna Kyyrä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

”Odotan kasvusopimusprosessin kuitenkin vielä konkretisoivan julkisen sektorin ja alan yhteisiä kasvu- ja kehitystavoitteita sekä yhteistyön tapoja alan edistämiseksi elinkeinona”, jatkaa Kyyrä.

Kasvusopimusprosessit tukevat hallitusohjelmaan kirjatun Luovan talouden kasvustrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpanoa Toimialakohtainen prosessi mahdollistaa keskustelun erityisesti tapahtuma-alaa koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä.

Toimitusjohtaja Sami Kerman Tapahtumateollisuus ry:stä kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä kasvusopimusprosessin käynnistämisestä.

”Tapahtuma-ala on suureksi kasvanut toimiala, jonka kasvu ja kehitys ansaitsevat vahvempaa huomiota, Tuon huomion kohdistamiseen kasvusopimus on erinomainen työkalu, ja tartumme toimialajärjestönä suurella innolla tähän tehtävään”, sanoo Kerman.

Kasvusopimuksen laadinnan aikana Tapahtumateollisuus ry toteuttaa mm. työpajoja ja haastatteluita tapahtuma-alan ja julkisen sektorin toimijoiden osallistamiseksi ja näkemysten kuulemiseksi. TEM on myöntänyt valmistelua varten rahoituksen, jonka edellytyksenä Tapahtumateollisuus ry kutsuu ohjausryhmän ohjaamaan kasvusopimuksen valmistelua. Kasvusopimus julkaistaan syksyllä 2026. Kasvusopimuksen laadintaan kutsukaan kaikki tapahtuma-alan toimijat mahdollisimman laajasti, jotta sopimuksessa näkyvät koko tapahtuma-alan näkemykset ja dialogi julkisten toimijoiden kanssa on avoin kaikille alan toimijoille.

Kasvusopimusprosessi on tavoitteellinen dialogi- ja yhteistyömalli elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välillä. Dialogia ja yhteistyötä ohjaa yhteisesti laadittu konkreettinen toimintasuunnitelma eli kasvusopimus. Kasvusopimuksen tavoitteena on käytännön toimin tukea alan yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Kasvusopimuksen valmistumisen jälkeen on elinkeinon vastuulla edistää dialogin jatkumista kasvusopimukseen kirjattujen tavoitteiden edistämiseksi. Kasvusopimuksia on toistaiseksi laadittu kolme: Av-alan kasvusopimus (2023), Luovat monistettavat sisällöt (2024) sekä Brändi- ja kuluttajalähtöinen tekstiili ja muoti Suomessa 2030 (2024).

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, TEM, puh. 02950 47012

toimitusjohtaja Sami Kerman, Tapahtumateollisuus ry, puh. 040 563 4655

