Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 17.7.2026 osana YVA-menettelyä yhteysviranomaisen lausunnon Kuopion Energia Oy:n kaukolämpöä tuottavan pienydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kuopion Energia Oy suunnittelee pienydinvoimalaa tuottamaan lämpöä Kuopion kaupungin kaukolämpöverkkoon. YVA-menettelyssä tarkastellaan kokonaislämpöteholtaan enintään 150 MW:n pienydinvoimalaa, jossa olisi enintään neljä kaukolämpöä tuottavaa reaktoria. Valittava laitosteknologia täsmentyy myöhemmin. Laitoksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat ovat Hepomäki ja Sorsasalo. Hepomäessä kaukolämmön siirtoyhteys sijoittuisi uuden rakennettavan tien yhteyteen ja Sorsasalossa pääosin Kallaveden pohjaan.

YVA-menettelyssä tarkastellaan myös laitoksen käytön aikana muodostuvan ydinjätteen ja muun radioaktiivisen sekä käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyä ja välivarastointia laitosalueella.

Arviointiohjelma oli nähtävillä 15.4.–15.6.2026, jolloin viranomaisilla, yhteisöillä, vaikutusalueen asukkailla sekä muulla yleisöllä oli mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä. Lausuntoja annettiin 21 ja mielipiteitä 16. Osassa mielipiteistä oli kymmeniä allekirjoittajia. Lisäksi kansainvälisessä kuulemisessa annettiin 13 lausuntoa. Hankkeesta järjestettiin myös yleisötilaisuus Kuopiossa 27.4.2026.

Arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa. Kuopion Energian tulee ottaa huomioon yhteysviranomaisen lausunto sekä muut ohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet, kun se arvioi hankkeen ympäristövaikutukset.

Ministeriön lausunnossa esitetään täsmennystarpeita ympäristövaikutusten arviointiin

Ministeriö katsoo lausunnossaan, että arviointiohjelma antaa pääosin asianmukaisen lähtökohdan ympäristövaikutusten arvioinnille. Siinä on tunnistettu laajasti hankkeen ympäristövaikutuksia ja esitetty arviointimenettelyn toteuttamisen yleiset lähtökohdat. Myös ympäristön nykytilan kuvaus muodostaa lähtökohtaisesti riittävän pohjan hankkeen vaikutusten tunnistamiselle.

Kyseessä on kuitenkin Suomessa uudenlainen kaukolämmön tuotantoon tarkoitettu pienydinvoimalahanke. Ministeriö edellyttääkin arviointiselostukseen tarkennuksia erityisesti niihin kysymyksiin, jotka liittyvät hankkeen ydinlaitosluonteeseen.

Arviointiselostuksessa tulee kuvata täsmällisemmin muun muassa hankkeen tekniset lähtöoletukset, arvioinnissa käytettävät rajaukset ja menetelmät sekä arvioinnin keskeiset epävarmuustekijät. Hankkeen varhainen suunnitteluvaihe voidaan ottaa huomioon arviointiselostuksen tarkkuustasossa. Siinä on kuitenkin tuotava selvästi esiin, mihin lähtötietoihin, rajauksiin ja menetelmiin arviointi perustuu sekä miten epävarmuudet vaikuttavat arvioinnin johtopäätöksiin.

Arviointiohjelmassa hankkeen keskeisiksi arvioitaviksi vaikutuksiksi on tunnistettu muun muassa kaukolämpöyhteyden rakentamisen aikaiset vesistö- ja luontovaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen sekä ilmastovaikutukset.

Ministeriön mukaan arviointiselostuksessa arviointi tulee kohdistaa näiden lisäksi myös maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen sekä poikkeus- ja onnettomuustilanteisiin liittyviin vaikutuksiin. Lisäksi tulee arvioida, aiheutuuko hankkeesta radioaktiivisten jätteiden käsittelyn ja varastoinnin vaikutuksia sekä vaikutuksia aineelliseen omaisuuteen, maa- ja kallioperään, pohjavesiin, liikenteeseen ja kulttuuriympäristöön.

Ministeriö kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että hankkeeseen liittyvä kaavoitus ja YVA-menettely tulisi aikataulullisesti suunnitella siten, että YVA-menettelyn tulokset voidaan tosiasiallisesti ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.

YVA-menettely jatkuu seuraavaksi Kuopion Energian tekemällä arviointiselostuksella

Seuraavaksi hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi, josta Kuopion Energia laatii arviointiselostuksen. Selostuksesta järjestetään sen valmistuttua uusi kuuleminen, jonka jälkeen ministeriö antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän. YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista myöhempää lupamenettelyä ja päätöksentekoa varten.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Venla Liljeström, TEM, p. 0295 047 058

teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054