Hallitus valtuutti 25.6.2026, että työ- ja elinkeinoministeriö saa pääomittaa Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä (Tesi) 50 miljoonalla eurolla. Pääomitusta käytetään erityisesti yritysten kasvua vahvistaviin suoriin markkinaehtoisiin sijoituksiin Suomessa.

Nyt tehtävässä pääomituksessa on kyse hallituksen kehysriihessä 16.4.2024 sopiman kasvupaketin toimeenpanosta. Yhtiö toimeenpanee tavoitetta Kasvu-suorasijoitusohjelmalla. Määräraha sisältyy vuoden 2026 talousarvioon. Sijoitusten painopisteenä ovat tutkimus- ja teknologialähtöisten yritysten skaalausvaiheen rahoitus sekä teollisen mittakaavan skaalautuvat hankkeet investointien edistämiseksi.

Tesi on markkinaehtoinen vähemmistösijoittaja, joka sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Tesin tavoitteena on vivuttaa oman sijoitustoimintansa rinnalla merkittävässä määrin sekä kansallista että kansainvälistä rahoitusta suomalaisiin kasvuyrityksiin, uusille teollisuuden aloille ja pääomasijoitusrahastoihin. Tesi vahvistaa toiminnallaan myös kotimaista omistajuutta.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Anne Rothovius, TEM, p. 029 506 3532

