Työ- ja elinkeinoministeriö avasi 9. huhtikuuta vuoden 2026 tukihaun energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointeihin. Tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. Haku on avoinna 5.8.2026 saakka.

Suuret demonstraatiohankkeet ovat investointeja, joiden kustannukset ovat yli 5 miljoonaa euroa. Haussa näille hankkeille on varattu tukea yhteensä 48 miljoonaa euroa valtion vuoden 2026 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Tuki edistää energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.

Tuki on tarkoitettu edistämään tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoteen 2035 tähtäävien kansallisten, ja vuoden 2030 EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on tarkoitettu uuden teknologian hankkeille, joilla on valmius tehdä investointipäätös vuoden sisällä investointituen myöntämisestä. Ensisijaisesti tuki ohjataan uusiutuvien liikennepolttoaineiden tuotantoinvestointeihin sekä energian varastointiratkaisuihin, jotka sisältävät merkittävää uutta teknologiaa.

”Nykyinen geopoliittinen tilanne on osoittanut Suomen onnistuneen energiapolitiikassaan niin, että vaikutukset meillä etenkin sähkö- ja lämpösektorilla ovat monia muita maita ja alueita vähäisemmät. Samalla on kuitenkin entistä tärkeämpää löytää sellaisia uusia ratkaisuja, joilla riippuvuutta fossiilista polttoaineista voidaan entisestään vähentää. Tällaisia ovat esimerkiksi tässä haussa ensisijaiset uusiutuviin liikennepolttoaineisiin ja energian varastointiin liittyvät uudet teknologiat”, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo.

Pienten modulaaristen ydinreaktoreiden (SMR) tukeminen ei ole tässä haussa vielä mahdollista, mutta työ- ja elinkeinoministeriössä syksyllä käynnistyvä energiatukiasetuksen päivitys ottaa huomioon SMR-teknologian kehittymisen, ja tavoitteena on luoda edellytykset niiden tukemiselle tulevissa hauissa.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen asiointijärjestelmän kautta, jonne hakemukset tulee jättää viimeistään 5.8.2026. Hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja tukikäsittelytarpeesta. Alustavan arvion mukaan tukipäätökset tehdään loppuvuonna 2026.

Hankkeiden arviointi ja vertailu perustuvat kokonaisharkintaan. Arviointi- ja vertailuperusteita ovat demonstraatioarvo, toteutettavuus, energiavaikutukset, kustannustehokkuus ja muut vaikutukset.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille. Sitä voidaan myöntää vain hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Hankkeesta tulee olla valmius tehdä investointipäätös vuoden sisällä tuen myöntämisestä. Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen hankkeen toteutumisen edetessä.

TEM järjestää hakijoille infotilaisuuden 29.4.2026, jossa kerrotaan tarkemmin tuen hakemisesta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 27.4.2026. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä. Tuen hakemista suunnittelevat yritykset voivat halutessaan ehdottaa myös Teams-kokousta ministeriön energiatukikäsittelijöiden kanssa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen energiatuet.tem(at)gov.fi. Tapaamisia voidaan järjestää touko-kesäkuun aikana.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, p. 0295 047 170

erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, p. 0295 047 133

yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla: energiatuet.tem(at)gov.fi