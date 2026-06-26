Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt erityisavustusta kahdelle liikunta-alan yritysekosysteemien kehittämishankkeelle. Avustus on osa hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen, Varalan Urheiluopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun muodostamalle LiikeTKIO-konsortiolle on myönnetty yhteensä 224 010 euroa. Hankkeessa rakennetaan Jyväskylän, Tampereen ja Rovaniemen välille ylialueellinen liikunnan, terveyden ja urheilun tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaamiskeskusten (TKIO) verkosto. Jyväskylän kaupunki toimii hankkeen koordinaattorina.

LiikeTKIO-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia asiakaslähtöisiä palveluketjuja, joilla tuetaan erityisesti vähän liikkuvien henkilöiden liikkumista ja työkykyä. Palveluketjut toteutetaan julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä, ja tavoitteena on vakiinnuttaa ne osaksi alueellisia rakenteita.

Vantaan kaupungin, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muodostamalle Elinvoimaa ja toimintakykyä elintapaohjauksella – ekosysteemistä voimaa -konsortiolle on myönnetty yhteensä 404 700 euroa avustusta.

Hankkeessa kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyömallia, joka vahvistaa elintapaohjauksen palvelupolkua. Tavoitteena on parantaa vähän liikkuvien, elintapasairauksien riskissä olevien työikäisten sekä eläkkeelle siirtyvien henkilöiden ohjautumista terveyttä edistävien liikuntapalvelujen piiriin.

Myönnettyjen avustusten tavoitteena on vahvistaa liikunta-alan toimijoiden yhteistyötä, kehittää uusia palveluratkaisuja sekä luoda edellytyksiä liikuntaan liittyvälle liiketoiminnalle ja innovaatioille eri puolilla Suomea.

Hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Poikkihallinnollista, valtioneuvostotasoista ohjelmaa koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Katja Palonen, TEM, p. 029 504 7071

erityisasiantuntija Satu Tolonen, TEM, p. 029 504 7354