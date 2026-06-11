Laakso sijaistaa erityisavustaja Jaakko Aromaata hänen perhevapaansa aikana kesäkuussa.

Laakson vastuulle kuuluvat työllisyys ja toimivat markkinat -osastolle kuuluvat asiat. Näitä ovat muun muassa työpolitiikka ja yleinen työpoliittinen sääntely, työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuus ja niihin liittyvät elinkeinopoliittiset kysymykset. Lisäksi muun muassa sisämarkkina-, kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ovat osaston vastuulla.

Laakso siirtyy tehtävään kokoomuksen eduskuntaryhmän kansliasta, missä hän on toiminut eduskuntaryhmän lakimiehenä. Aiemmin hän on työskennellyt asiantuntijana Hyvinvointiala HALI ry:ssä ja avustavissa tehtävissä lakiasiaintoimistoissa.

Laakso on aloittanut tehtävässään 1.6.2026. Aromaa palaa tehtävään 2.7.2026.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Ville Laakso, p. 0295 047 181

