Avaruushallinnon toimintamallia arvioinut työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa elinkeinoministeri Sakari Puistolle. Raportissa tarkastellaan, miten Suomen avaruushallinnon toimintamalli vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ja miten hallinnon roolia tulisi vahvistaa kansallisen avaruusstrategian tavoitteiden edistämiseksi.

Avaruustoiminnan merkitys Suomelle kasvaa nopeasti teknologisen kehityksen, geopoliittisen tilanteen kiristymisen ja yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä. Avaruuspalvelut ovat yhä tärkeämpiä kansalliselle turvallisuudelle, huoltovarmuudelle, elinkeinoelämän kilpailukyvylle sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle.

Suomen avaruusala ja yritysekosysteemi on kokenut nopea kasvun. Suomi on noussut merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi erityisesti nanosatelliittien ja avaruusdatan hyödyntämisessä. Suomessa on noin 200 avaruustalousyritystä, jotka työllistävät tuhansia huippuosaajia. Alan tilauskanta ylittää € 1 miljardin.

”Suomen avaruusalan kasvu on menestystarina, joka on vasta alussaan. Alalla on sekä merkittäviä taloudellisia että strategisia vaikutuksia. Alan kasvaessa on myös huolehdittava sen ajantasaisesta lainsäädännöstä ja lupavalvonnasta, jotta Suomi on jatkossakin avaruusteollisuudelle hyvä ja uskottava toimintaympäristö ”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Suomen avaruushallinnon toimintakyvyn turvaaminen edellyttää nykyisen toimintamallin vahvistamista. Työryhmä tarkasteli nykyistä hajautettua avaruushallinnon toimintamallia sekä kolmea vaihtoehtoista mallia hallinnon vahvistamiseksi. Raportti analysoi nykyisen ja vaihtoehtoisten toimintomallien positiiviset ja negatiiviset ominaispiirteet hallinnon eri vastuualueiden näkökulmista.

Raportti toimii tietopohjana ja avauksena keskustelulle avaruushallinnon vahvistamisesta. Vaihtoehtoina arvioitiin avaruusasiain neuvottelukunnan vahvistettua mallia, avaruuspolitiikan ja -strategian yksikköä sekä avaruusohjelmaa, ja laajempaa mallia, jossa perustettaisiin myös erillinen avaruusvirasto. Keskustelu tarvittavista toimenpiteistä jatkuu poikkihallinnollisesti ja yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lisätiedot:

työryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Tero Vihavainen, TEM, p. 029 504 7113

