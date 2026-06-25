Hallitus esittää 25.6.2026, että tasavallan presidentti vahvistaa 26.6.2026 uuden patenttilain. Laki korvaa nykyisen, monelta osin vanhentuneen patenttilain moderneilla ja selkeillä säännöksillä.

Uusi patenttilaki sisältää jatkossakin patenttioikeuden keskeiset perussäännökset. Laissa säädetään muun muassa patentin antaman yksinoikeuden sisällöstä ja sen rajoituksista, patentoitavuuden edellytyksistä, patenttihakemuksesta ja hakemusmenettelystä, patentin myöntämisestä ja väitemenettelystä sekä patentin loukkauksesta seuraavista oikeusseuraamuksista ja patentin mitätöinnistä tuomioistuimessa.

Aineettomat oikeudet, kuten patenttioikeudet, kannustavat innovaatiotoimintaan ja edistävät innovaatioiden hyödyntämistä yhteiskunnassa. Ne ovat siten keskeinen osa innovaatiopolitiikkaa, jonka tavoitteena on luoda Suomeen olosuhteet, jotka tukevat yritysten rohkeaa innovaatiotoimintaa, uudistumista ja kansainvälistä kasvua.

Uusi laki tulee voimaan 1.6.2027. Patenttilain voimaantulo siirtyy hallituksen esitykseen sisältyvästä arviosta noin puolella vuodella, mikä helpottaa uuden lainsäädännön toimeenpanoa Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Tanja Müller, TEM, p. 029 504 7068

