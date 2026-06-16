Ministeriöissä valmistaudutaan tulevaan hallituskauteen. Kansliapäälliköiden viestit julkaistiin toukokuussa ja ministeriöiden virkapuheenvuorojen valmistelu on käynnissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön virkapuheenvuoro rakentuu TEM:n ja hallinnonalan strategian kolmesta päätavoitteesta. Se käsittelee ministeriön keskeisiin vastuisiin liittyviä haasteita ja niiden ratkaisuehdotuksia.

Sidosryhmät pääsivät jättämään näkemyksiä valmisteluun lausuntopalvelun kautta 27.4.–24.5.2026 välisenä aikana. Näkemyksiä tuli reilusti yli sadalta taholta.

”TEM:n kokeilu uudenlaisesta osallistamisesta osoittautui onnistuneeksi”, kertoo kansliapäällikkö Timo Jaatinen.

Eniten näkemyksiä keräsi elinkeinoelämän uudistuminen ja alueiden elinvoima -teema. Näkemyksiä teemaan saatiin erityisesti elinkeinoelämän järjestöiltä, energiayhtiöiltä, korkeakouluilta, maakuntien liitoilta, kaupungeilta, työmarkkinajärjestöiltä sekä mikroyritysten ja luovien alojen edustajilta.

Yhteinen perusviesti oli, että Suomella nähdään olevan poikkeuksellisen vahvat mahdollisuudet vihreän siirtymän teollisuudessa, puhtaassa energiassa, digitaalisessa taloudessa, palveluviennissä, sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa.

Lausunnoissa kuitenkin korostui huoli siitä, että investointien hitaus, hallinnollinen jäykkyys, osaajapula, alueellisen kehittämisen epätasapaino sekä lyhytjänteinen politiikka uhkaavat heikentää Suomen kilpailukykyä juuri ratkaisevassa vaiheessa.

Työllisyysteema keräsi laajasti näkemyksiä erityisesti kaupungeilta, maakuntien liitoilta, työmarkkinajärjestöiltä, yrityksiltä, korkeakouluilta, sosiaali- ja vammaisjärjestöiltä sekä työllisyyspalveluiden toimijoilta.

Lausunnoissa muodostui varsin yhtenäinen näkemys siitä, että Suomen suurimmaksi kasvun esteeksi on muodostumassa osaavan työvoiman puute.

Samalla korostettiin, että kyse ei ole vain työvoiman määrästä, vaan myös työmarkkinoiden toimivuudesta, osaamisen päivittämisestä, työelämän yhdenvertaisuudesta sekä Suomen houkuttelevuudesta kansainvälisille osaajille.

Puhtaat investoinnit -teema keräsi runsaasti näkemyksiä erityisesti energiayhtiöiltä, teollisuudelta, maakuntien liitoilta, satama- ja logistiikkatoimijoilta, kaupungeilta, korkeakouluilta sekä vihreän siirtymän toimijoilta.

Näkemysten mukaan Suomella on Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen vahvat lähtökohdat puhtaan sähkön tuotannossa, maatuulivoimassa, vetytaloudessa, sähköistymisessä, mineraaleissa, satamissa sekä energiaintensiivisessä teollisuudessa.

Lausunnoissa korostui yhteinen viesti: Suomen kasvu tarvitsee pitkäjänteistä politiikkaa yli hallituskausien.

”Perehdymme annettuihin näkemyksiin ja hyödynnämme niitä jatkovalmistelussa”, kertoo kansliapäällikkö Jaatinen.

