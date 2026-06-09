Yrittäjyyden neuvottelukunta luovutti 9.6.2026 elinkeinoministeri Sakari Puistolle ehdotuksensa yrittäjyyden vahvistamiseksi. Työn taustalla on näkemys siitä, että yrittäjyys on avain Suomen kasvuun, kilpailukykyyn ja menestykseen. Ehdotukset tukevat myös tulevan hallitusohjelman valmisteluja ja katsovat yrittäjyyden edistämistä yli hallituskausien, vuoteen 2035 asti.

Neuvottelukunnan esitykset kohdistuvat valtiovallan vastuulla olevan osalta, Suomelle uusiin toimenpiteisiin. Esityksiä on yhteensä 36 kappaletta.

Ehdotusten painopistealueet ovat 1) rakenteellinen, strateginen ja poikkihallinnollinen yrittäjyyspolitiikka, 2) osaavan työvoiman saatavuus, osaaminen ja yrittäjyyskasvatus,

3) yritysten toimintaympäristö, sääntely ja markkinoiden toimivuus, sekä 4) yrittäjyys, omistajuus, verotus sekä yritysrahoitus ja -palvelut. Työhön sisältyy myös visio yrittäjyydestä Suomessa vuonna 2035 sekä neljä skenaariota vaihtoehtoisista kehityskuluista vuoteen 2035.

”Kiitän neuvottelukuntaa laajasta ja huolellisesta työstä tärkeässä asiassa. Raportti kokoaa arvokasta tietoa ja konkreettisia ideoita yrittäjyyspolitiikan kehittämiseen”, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Neuvottelukunnan jäsenet valmistelivat esitykset itsenäisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö on mahdollistanut tämän työn osana yrittäjyyden neuvottelukunnan työtä, mutta ministeriö ei osallistunut ehdotusten tekemiseen.

Neuvottelukunnan jäsenten kommentit

Ehdotukset kokoavat yhteen 16 toimijatahon nostot, ja niiden valmisteluun osallistui esityksittäin tarkasteltuna 87 henkilöä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, toimitusjohtaja Anne Kangas, Hoitokoti Päiväkumpu Oy:

“Suomen kasvu rakentuu yrityksistä, jotka uskaltavat investoida, uudistua ja hakea kansainvälistä kasvua. Siksi tarvitsemme toimintaympäristön, joka tukee pk-yritysten kasvua nykyistä määrätietoisemmin – sääntelyä kehittämällä, kannusteita vahvistamalla ja markkinoiden toimivuutta parantamalla. On ollut tärkeää olla mukana nostamassa esiin konkreettisia toimenpiteitä, joilla yrittäjyyttä ja kasvua vahvistetaan pitkäjänteisesti.”

Kasvuryhmä, perustaja ja toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj:

”Suomen talouskasvun aikaansaaminen ei ole pikajuoksu, vaan maraton; ei yksilöurheilua, vaan joukkuepeliä. Suomi tarvitsee puoluerajat, hallituskaudet ja hallintorajat ylittävät yrittäjyyden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksiä tukevat johdonmukaiset päätökset ja niiden toimeenpanon. Yksi kasvun välttämättömistä edellytyksistä on nostaa jokaisen suomalaisen osaamista ja asennetta yrittäjyyttä kohtaan, joten miksi emme esimerkiksi tekisi yrittäjyydestä pakollista oppiainetta Suomen kouluihin kaikille Suomessa asuville ihmisille kaikilla koulutusasteilla, alakoulun kolmannelta luokalta aina korkeakouluihin asti”,

Mikro- ja yksinyrittäjät ry, toiminnanjohtaja Liisa Hanén:

"Suomen yrittäjyyspolitiikka on pitkään keskittynyt keskisuuriin ja suuriin työnantajayrityksiin, vaikka enemmistö suomalaisista yrityksistä on yksin- ja mikroyrityksiä. Pidämme hyvin tärkeänä mikroyritysvaikutusten systemaattisempaa arviointia yrittäjyyttä koskevassa sääntelyssä ja politiikkavalmistelussa, koska yrittäjyyttä uudistavaa ja tukevaa politiikkaa ei voida rakentaa tunnistamatta yritysten enemmistöä nykyistä paremmin päätöksenteossa. Yrittäjyyden neuvottelukunnan työ on ollut arvokas mahdollisuus tuoda tätä näkökulmaa mukaan pitkän aikavälin yrittäjyyspolitiikkaan.”

Perheyritysten liitto, toimitusjohtaja Eeva Kovanen, Kovanen Capital Oy:

"Yritysten kokemat verotuksen epäkohdat eivät ole vain hallinnollinen ongelma – ne ovat kasvun ja investointien jarru. Pitkittyneet veroprosessit lisäävät epävarmuutta, heikentävät yritysten oikeusturvaa ja vaikeuttavat pääomien tehokasta kohdentumista taloudessa. Kun tässä ehdotetut muutokset on toteutettu, voidaan yritysten voimavarat keskittää odottelun sijaan yritystoiminnan kehittämiseen, investointeihin ja kasvuun.",

Suomen Yrittäjät, yrittäjä ja SY:n puheenjohtaja Petri Salminen, Salminen & Tikka Oy:

"Suomen tulevaisuuden menestyksen keskeisimpiä tekijöitä on yritteliäiden ihmisten halu ja mahdollisuudet kokeilla, investoida ja kasvattaa yrityksiään. Pienet ja keskisuuret yritykset tuottavat jo nyt 300 miljardin liikevaihdon, joten pienikin kasvu tarkoittaa merkittävää euromääräistä vaikuttavuutta. Suomessa on siksi kriittisen tärkeää huolehtia, ettei sen paremmin verotuksella kuin ylenpalttisilla jäykkyyksillä tai sääntelylläkään tukahduteta suomalaisten halua yrittää.”

Yrittäjyyden neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana elimenä yrittäjyyteen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Se tuo valmisteluun yrittäjän näkökulman ja tekee ehdotuksia.

Lisätiedot:

neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, p. 029 504 7168

neuvottelukunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, p. 029 506 3662

