Pohjoismaiden ministerineuvosto on avannut haun tutkimushankkeelle, jossa tarkastellaan tekoälyn käyttöönottoa pohjoismaisilla työpaikoilla. Hakuaika päättyy 25. syyskuuta 2026.

Rahoitusta on tarjolla 2–3-vuotiselle tutkimushankkeelle. Hankkeessa tulee tarkastella, miten tekoälyä otetaan käyttöön pohjoismaisessa työelämässä ja mitä se merkitsee työmarkkinoiden, työympäristön ja työoikeuden näkökulmista.

Hankkeen odotetaan tuottavan tietoa siitä, mitä työpaikoilla tapahtuu, kun tekoälyä otetaan käyttöön ja käytetään osana työtä. Hankkeessa tulee tarkastella aihetta työympäristön, työmarkkinoiden ja työoikeuden näkökulmista. Lisäksi hankkeessa tulee tunnistaa, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä tekoälyn vastuulliseen käyttöönottoon liittyy ja mitä vastuullinen käyttöönotto edellyttää.

Hakijoina voivat olla yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut tutkimusorganisaatiot. Rahoituksen kokonaismäärä on 5 miljoonaa Tanskan kruunua.

Lisätietoja hausta ja hakemusasiakirjat: