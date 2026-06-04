Hallitus esittää uutta kotoutumistukea. Yleistukea maksettaisiin kotoutumistukena maahan muuttaneille työttömille työnhakijoille, jotka eivät täytä vaatimusta työskentelystä tai kolmen vuoden asumisesta Suomessa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleistukilakia, työvoimapalveluiden järjestämisestä annettua lakia ja yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia.

Yleistukea maksettaisiin kotoutumistukena sellaiselle työttömälle työnhakijalle, joka ei täytä työssäoloehtoa, on asunut Suomessa alle kolme vuotta edeltäneen kymmenen vuoden aikana ja on taloudellisen tuen tarpeessa.

”Kotoutumistuen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä Suomeen. Etuuden uudistamisen lisäksi vahvistamme kotoutumisen palveluita, ja maahanmuuttajat saavat jatkossa vahvan oikeuden myös kielikoulutukseen. Suomi tarvitsee työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa ja tänne tulevilla on oltava myös realistiset mahdollisuudet ja kannusteet työllistyä. Kielitaito on työllistymisen kannalta keskeinen asia”, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

Kotoutumistuen taso olisi hieman alempi kuin yleistuen taso. Se vastaisi noin yksinasuvan henkilön perustoimeentulotuen perusosaa (33,64 euroa päivässä vuonna 2026).

Yleistuen työskentely- ja asumisaikavaatimusta ei sovellettaisi, jos:

henkilön äidinkieli on suomi, ruotsi tai saame

henkilö on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon tai ammatillisia valmiuksia antavan tutkinnon suomeksi, ruotsiksi tai saameksi

henkilö on osoittanut tavoitetason (B1.1) mukaisen suomen tai ruotsin taidon kielen vähintään kahdella osa-alueella tai

henkilö ei voisi vamman tai muun vastaavan syyn takia osoittaa kielitaitoaan.

Tämä tarkoittaa, että maahan muuttanut työtön työnhakija voisi saada kotoutumistuen sijaan yleistukea esimerkiksi osoitettuaan riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon.

Työvoimaviranomainen vastaisi kotoutumistukea saavan työnhakijan pääsemisestä hänen palvelutarvettaan vastaavaan palveluun. Palvelu olisi järjestettävä tai työnhakija ohjattava palveluun viimeistään, kun työnhaku on ollut voimassa yhteensä kuusi kuukautta.

Suomen tai ruotsin kielen keskitason yleinen kielitutkinto tai sen osakoe olisi maksuton niille henkilöille, jotka eivät osallistuisi kotoutumiskoulutukseen omista valmiuksistaan, taidoistaan tai tarpeistaan johtuen.

Lisäksi yleistukilakia muutettaisiin siten, että tilapäisen suojelun perusteella myönnetyllä oleskeluluvalla maassa oleva työtön työnhakija olisi oikeutettu yleistukeen tai kotoutumistukeen vastaavin edellytyksin, kuin muut Suomeen muuttaneet henkilöt. Tämä muutos toisi esimerkiksi sotaa Suomeen paenneet ukrainalaiset toimeentulotuelta yleistuen piiriin.

Tavoitteena edistää osallistumista työmarkkinoille ja pääsyä kielikoulutukseen

Kotoutumistuen tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden osallistumista työmarkkinoille ja pääsyä kielikoulutukseen kohtuullisessa ajassa. Tavoitteena on vahvistaa hiljattain Suomeen muuttaneiden omaa vastuuta ja omistajuutta tuloksellisesta kielen oppimisesta ja työmarkkinoille pääsystä lisäämällä kannustimia osallistua työllistymistä tukeviin palveluihin ja kielikoulutukseen. Riittävä kielitaito ja osallistuminen työmarkkinoille ovat keskeisiä edellytyksiä Suomeen muuttavien henkilöiden yhteiskuntaan integroitumiselle.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 4. kesäkuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2027. Uusi kotoutumistuki koskisi vain niitä henkilöitä, jotka muuttavat Suomeen lain voimaantulon jälkeen.

Kotoutumistuki on osa Orpon hallitusohjelmaa

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa maahanmuuttajille uuden kotoutumistuen, johon sisällytetään kannustin ja velvoite kotoutumiseen. Lisäksi työmarkkinatuen nettotaso saatetaan vastaamaan perustoimeentulotuen perusosan tasoa. Riittävä ja todennettu kotimaisen kielen osaaminen nostaa työmarkkinatuen nykyiselle tasolle.

Hallitus panostaa kotoutumistukea saavien kielitaitoa ja työllisyyttä edistäviin palveluihin takuuaikaa koskevan säädöksen kautta. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisättäisiin 7,3 miljoonaa euroa vuonna 2027 ja 12,9 miljoonaa euroa muutoksen ollessa täysimääräisesti voimassa vuonna 2030.

Koska työttömän työnhakijan työmarkkinatuki ja peruspäiväraha korvattiin 1.5.2026 alkaen yleistuella, uusi kotoutumistuki sisältyisi yleistukilakiin.

Lisätietoja

Sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Emmi Venäläinen, p. 029 516 3058

Neuvotteleva virkamies Jere Päivinen, STM, puh. 029 516 3108

Lakimies Silja Dahlgren, STM, p. 029 516 3391 (poissa 5.6.2026 asti)

Hallitusneuvos Timo Meling, TEM (työvoimapoliittiset edellytykset), p. 029 504 9084

Johtava asiantuntija Mira Sinkkonen, TEM (kotoutuminen ja kielitaidon testaus), p. 029 504 7293

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].