Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja elinkeinoministeri Sakari Puisto järjestivät pyöreän pöydän keskustelun satamien kilpailukyvystä ja turvallisuudesta 7.4.2026.

Tilaisuudessa käsiteltiin satamien roolia, kehittymisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä toimenpiteitä, jotka varmistaisivat koko Suomen kilpailukykyä ja resilienssiä. Satamien häiriötön toiminta on Suomen turvallisuuden, kilpailukyvyn ja ulkomaankaupan kannalta elintärkeää, sillä Suomen ulkomaan tavarakaupasta noin 95 prosenttia kulkee meritse. Satamat muodostavat logistisia solmukohtia, joiden kautta kulkee merkittävästi myös tie- ja raideliikenteen rahtia.

- Suomi on merivetoinen talous, jonka satamat ovat sekä kriittistä infraa että talouskasvun perusta. Yhteisen tilannekuvan tarkentaminen ja konkreettisten ratkaisujen löytäminen on nyt keskeistä. Satamainfran suojaamista ja valvontaa on tehostettava, infraa vahvistettava, lupabyrokratiaa vähennettävä ja logistiikkakustannukset pidettävä kurissa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

- Suomen satamien kilpailukykyä, turvallisuutta ja huoltovarmuutta on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Digitaalisten rahtikäytävien kehittäminen vahvistaa asteittain koko kuljetusketjun tilannekuvaa ja parantaa kykyä reagoida häiriöihin. TEM edistää ratkaisuja, jotka turvaavat tiedon liikkumisen ja vahvistavat sekä yritysten kilpailukykyä että Suomen huoltovarmuutta kaikissa olosuhteissa, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Pyöreän pöydän tilaisuuteen osallistui laajasti viranomaisia sekä satamalogistiikan ja elinkeinoelämän toimijoita.

Mitä seuraavaksi?

Kansallinen satamia koskeva yhteistyö edistää myös yhtenäistä vaikuttamista EU-tasolla ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Euroopan komissio esimerkiksi julkaisi EU:n satamastrategian 4.3.2026, jota todennäköisesti käsitellään liikenneneuvoston kokouksessa kesäkuussa.

