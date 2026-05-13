Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä linjasi 13.5. Suomi liikkeelle -ohjelman 20 miljoonan euron määrärahakohdennuksista vuodelle 2027.

Hallituksen käynnistämän poikkihallinnollisen ja valtioneuvostotasoisen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Ohjelmaan on varattu 80 miljoonaa euroa koko hallituskaudelle, 20 miljoonaa euroa vuosittain.

Liikkumista edistetään poikkihallinnollisesti eri ministeriöiden toimenpiteillä. Tavoitteena on luoda pysyviä yhteiskunnan rakenteita, jotka mahdollistavat liikunnallisen arjen, sekä innostaa ihmisiä tarttumaan liikkumisen mahdollisuuksiin.

”Ensi vuoden rahoituksella tuemme esimerkiksi perheiden, toisella asteella opiskelevien ja iäkkäiden liikkumista ja toimintakykyä. Lisäksi haluamme edistää uudenlaisten liikuntapaikkojen innovointia, millä voidaan innostaa ihmisiä liikkumaan omassa lähiympäristössä”, toteaa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.

Vuoden 2027 Suomi liikkeelle -määrärahasta noin 17 miljoonaa myönnetään valtionavustuksina eri toimijoiden liikkumista lisääviin toimenpiteisiin.

”Vahvistamme kutsuntaikäisten nuorten toimintakykyä tiivistämällä Puolustushallinnon sekä kuntien nuoriso- ja liikuntatoimen välistä yhteistyötä. Tarjoamalla oikea-aikaista liikuntaneuvontaa ja -ohjausta annamme nuorille paitsi paremmat valmiudet asepalvelukseen, myös eväät elinikäiseen, toimintakykyä edistävään elämäntapaan”, toteaa puolustusministeri Antti Häkkänen.

Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä ohjaa ja seuraa hallitusohjelmaan kirjatun kuudentoista Suomi liikkeelle -toimenpiteen toteutusta. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Sakari Puisto.

”Suomi liikkeelle -ohjelma on koko maan yhteinen ponnistus Hangosta Utsjoelle. Halusimme varmistaa, että rahoitus tukee kaikenikäisten, erilaisissa paikoissa asuvien ja elämäntilanteissa olevien suomalaisten liikkumista. Jokaisella pitää olla mahdollisuus liikkua omien kiinnostusten ja arjen rytmin mukaan, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

”Liikkumista edistetään kouluissa, työelämässä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, liikenneympäristöissä ja luonnossa. Pyrimme tekemään liikkumisesta luontevan osan suomalaista arkea”, Puisto jatkaa.

Maaliskuussa 2027 valmistuvat Suomi liikkeelle -ohjelman tulosraportti ja ulkoinen arviointi. Niissä saadaan kokonaisarvio poikkihallinnollisen liikkumisen edistämistyön onnistumisista ja jatkokehitystarpeista.

Suomi liikkeelle -ohjelman rahoituksen kohdentaminen vuonna 2027

Iäkkäiden liikkumisen, tanssin ja toimintakyvyn edistäminen (STM, OKM) 2 900 000 €

Innovatiiviset liikkumisen olosuhteet (OKM) 2 800 000 €

Perheiden liikkumisen lisääminen (OKM) 2 700 000 €

Liikunnan ja toimintakyvyn edistäminen osana kutsuntoja ja etsivää nuorisotyötä (OKM, PLM) 2 300 000 €

Toisella asteella opiskelevien liikkumisen lisääminen (OKM, STM) 2 300 000 €

Päiväkotien ja peruskoulujen liikuntaedellytysten parantaminen pihojen luonnonmukaistamisella 600 000 € (lisäksi käytettävissä vuodelta 2026 siirtyvää määrärahaa noin 1 300 000 € eli yhteensä noin 1 900 000 €)

Palveluketju työttömien liikuntaneuvontaan ja -palveluihin (STM, TEM) 1 900 000 €

Eräilyn ja luonnossa liikkumisen lisääminen digipalveluita kehittämällä (MMM, YM) 1 600 000 €

Liikunnan ja toimintakyvyn edistäminen maaseudulla ja haja-asutusalueilla (MMM) 1 200 000 €

Pyöräilyyn kannustavien ympäristöjen vahvistaminen (YM) 800 000 €

Liikunnan ja ravitsemuksen ennaltaehkäisevän yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla (STM) 300 000 €

Liikkumisen edistämisen integrointi liikenneturvallisuustyöhön (LVM) 100 000 €

Ohjelman hallinnointi: yleinen toimeenpano, kansalaisviestintä, selvitystyöt, seuranta ja arviointi (OKM, VNK) 500 000 €

Eduskunta hyväksyy valtion talousarvion joulukuussa vuodelle 2027.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Poikkihallinnollista, valtioneuvostotasoista ohjelmaa koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelman 16 toimenpidettä toteutetaan 20 miljoonan euron vuosibudjetilla. Väestön liikkumattomuuden arvioidut kustannukset ovat yhteiskunnalle 3 miljardia euroa vuodessa. www.suomiliikkeelle.fi

