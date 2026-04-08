Työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö asettivat tammikuussa 2024 työryhmän selvittämään keinoja aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi itäisessä Suomessa. Työryhmä katsoi, että pitkällä aikavälillä tuulivoiman lisärakentamista itäisessä Suomessa voitaisiin mahdollistaa kompensaatioratkaisulla. Puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö ovat arvioineet kompensaatioalueen perustamisen mahdollisuuksia ja todenneet, että sen toteuttaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Työryhmän esittämän kompensaatioalueen perustamisen ehtona oli tuulivoimatoimijoiden sitoutuminen kompensaatiomaksuihin, joilla kustannettaisiin aluevalvontajärjestelmälle aiheutuvat muutostarpeet. Lisäksi työryhmän mukaan valtion tulisi varata investointirahoitus kokonaisuudessaan etukäteen niin sanottuna siltarahoituksena.

Tuulivoimatoimijat eivät kuitenkaan ole osoittaneet halukkuutta tässä vaiheessa sitoutua laajasti kompensaatioaluemallin edellyttämiin maksuihin. Lisäksi kiristynyt turvallisuustilanne on lisännyt aluevalvontajärjestelmien kysyntää ja kustannuksia työryhmäraportin julkaisemisen jälkeen, minkä vuoksi tarvittavan kompensaatiorahoituksen määrä on kasvanut.

Heikentynyt turvallisuustilanne asettaa myös lisävaatimuksia aluevalvonnalle. Teknologisia ratkaisuja tuulivoimaloiden aiheuttamiin häiriöihin aluevalvontajärjestelmille ei tällä hetkellä ole olemassa, mutta aluevalvontaa koskeva teknologinen kehitys on nopeaa. Puolustushallinto seuraa alan kehitystä ja pyrkii aktiivisesti etsimään uusia ratkaisuja tuulivoiman ja aluevalvonnan yhteensovittamiseksi.

Tuulivoiman rakentaminen on edelleen mahdollista itäisessä Suomessa nykyisen järjestelmän puitteissa. Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen edistäminen tulee ministeriöiden näkökulmasta tässä vaiheessa keskittää Puolustusvoimien jo hyväksymiin, noin tuhat tuulivoimalaitosta sisältäviin hankkeisiin itäisessä Suomessa. Myös uusia tuulivoima-alueita voidaan yhä tunnistaa. Itäisen Suomen elinvoima on tärkeää maanpuolustuksen, huoltovarmuuden ja alueellisen talous- ja työllisyyskehityksen kannalta. Hallitusohjelman mukaisella Itäisen Suomen ohjelmalla ministeriöt pyrkivät osaltaan edistämään itäisen Suomen kehitystä.

Itäisen Suomen tuulivoimarakentamista selvittänyt työryhmä tunnisti myös useita muita tekijöitä, jotka ovat estäneet tuulivoiman lisärakentamisen alueelle. Ratkaisujen etsimistä hankekehityksen sujuvoittamiseksi tulee jatkaa. Yksi keskeinen väline tähän on maakuntakaavoitus, joka mahdollistaa tuulivoimarakentamisen pitkäaikaisen suunnittelun.

